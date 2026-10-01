Rugsėjo statistika: kokios markės automobilių lietuviai pirko daugiausiai?

„Autotyrimų“ duomenimis, pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 4 224 lengvieji automobiliai, kai prieš metus jų skaičius siekė 4 073 automobilius.
Daugiausia šalyje rugsėjį buvo įregistruota „Škoda“ (678), „Toyota“ (674) ir „Volkswagen“ (621) markės automobilių.
Aptariamu laikotarpiu taip pat įregistruotas 581 tikrasis elektromobilis (EV), arba 2,1 proc. daugiau nei prieš metus. Prieš metus jų skaičius siekė 569.
„Autotyrimų“ duomenimis, sausio–rugsėjo mėnesiais Lietuvoje iš viso įregistruoti 39 744 nauji lengvieji automobiliai, arba 15,4 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
Nuo metų pradžios įregistruotų elektromobilių dalis augo 42,7 proc. – iki 3 366.