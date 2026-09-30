Nuo spalio 1-osios – svarbūs pokyčiai „Regitroje“: įvedamas naujas mokestis

Kaip informuoja „Regitra“, iki šiol transporto priemonių deklaracijas internetu buvo galima pateikti visiškai nemokamai, o 4,20 Eur mokestis padaliniuose buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui.
Specialistai – pokyčiai skatins rinktis nuotolinius kanalus
Nuo spalio 1 d. tvarka keičiasi: deklaravimo paslaugų kaina internete sieks po 3,36 Eur, o atvykus į „Regitros“ padalinį – po 4,20 Eur. Tai reiškia, kad transporto priemonių deklaravimu besinaudojantys internetu už paslaugą mokės 20 proc. pigiau nei gyvai klientų aptarnavimo padaliniuose.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad naujieji pokyčiai skatina gyventojus dažniau rinktis nuotolinius kanalus ir taupyti tiek savo, tiek įstaigos laiką.