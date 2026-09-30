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TV3 naujienos > Lietuva

Nuo spalio 1-osios – svarbūs pokyčiai „Regitroje“: įvedamas naujas mokestis

2026-09-30 11:23 / šaltinis: Made In Vilnius
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2026-09-30 11:23
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Vairuotojams rudenį – svarbios naujienos. Valstybės įmonė „Regitra“ praneša, kad nuo spalio 1 dienos įsigalioja nauja transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainodara. Nors iki šiol paslaugomis internete gyventojai galėjo naudotis nemokamai, nuo šiol už jas bus taikomas mokestis, tačiau pasirinkusieji skaitmeninį kanalą vis tiek sutaupys.

„Regitra“ (Paulius Peleckis/Fotobankas)
GALERIJA (35)

Vairuotojams rudenį – svarbios naujienos. Valstybės įmonė „Regitra“ praneša, kad nuo spalio 1 dienos įsigalioja nauja transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainodara. Nors iki šiol paslaugomis internete gyventojai galėjo naudotis nemokamai, nuo šiol už jas bus taikomas mokestis, tačiau pasirinkusieji skaitmeninį kanalą vis tiek sutaupys.

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Kaip informuoja „Regitra“, iki šiol transporto priemonių deklaracijas internetu buvo galima pateikti visiškai nemokamai, o 4,20 Eur mokestis padaliniuose buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui.

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Specialistai – pokyčiai skatins rinktis nuotolinius kanalus

Nuo spalio 1 d. tvarka keičiasi: deklaravimo paslaugų kaina internete sieks po 3,36 Eur, o atvykus į „Regitros“ padalinį – po 4,20 Eur. Tai reiškia, kad transporto priemonių deklaravimu besinaudojantys internetu už paslaugą mokės 20 proc. pigiau nei gyvai klientų aptarnavimo padaliniuose.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad naujieji pokyčiai skatina gyventojus dažniau rinktis nuotolinius kanalus ir taupyti tiek savo, tiek įstaigos laiką.

 

indeliai.lt

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