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Dėl įpareigojimo „Regitrai“ – nepritarimas Vyriausybėje

2026-09-26 18:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-26 18:37
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Vyriausybė nepritaria siūlymui įpareigoti „Regitrą“ likus penkioms darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu.

„Regitra“ (Paulius Peleckis/Fotobankas)

Vyriausybė nepritaria siūlymui įpareigoti „Regitrą“ likus penkioms darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu.

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Tai šią savaitę Ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu.

Pasak projekto autoriaus Seimo nario Viktoro Fiodorovo, išankstiniai priminimai padėtų sumažinti atvejų, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti techninę apžiūrą ir dėl to sustabdomas transporto priemonės leidimas dalyvauti viešajame eisme.

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Anot jo, taip būtų siekiama išvengti ne tik baudų už vairavimą pasibaigus techninės apžiūros galiojimui, bet ir galimų didelių finansinių nuostolių, jei tokia transporto priemonė patektų į eismo įvykį.

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Vyriausybė nepritaria siūlymui, jog „Regitra“ primintų apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą

Tačiau Vidaus reikalų ministerijos (VRM) teigimu, tokia paslauga jau teikiama – techninės apžiūros įmonės ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija priminimus apie artėjančią techninės apžiūros galiojimo pabaigą leidžia užsisakyti nemokamai internetu arba atlikus techninę apžiūrą.

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Be to, ministerija atkreipia dėmesį, kad „Regitra“ nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų, todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis.

Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad „Regitra“, registruodama transporto priemones, nerenka jų valdytojų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šiuos duomenis arba sujungti kelias informacines sistemas.

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VRM skaičiavimu, tam reikėtų iki 20 tūkst. eurų „Regitros“ informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkst. eurų Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkst. eurų.

Be kita ko, pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius.

indeliai.lt

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