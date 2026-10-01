Štombergo ir Grunkio rekordai pažymėjo jaunųjų žalgiriečių pergalę paskutinių minučių dramoje

Šiose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, atlikęs ne vieną įspūdingą dėjimą ir surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, net 7 blokus ir 41 naudingumo balą.
Asmeninį rekordą įsirašė ir Dominykas Grunkis, išdalijęs net 14 rezultatyvių perdavimų.
Svečiai rungtynes pradėjo tritaškiu, tačiau netrukus I.Štombergas atsakė keturiais taškais paeiliui, o jam talkino ir Dovydas Jakštonis bei tris baudų metimus realizavęs D.Grunkis (11:3). Tiesa, kėlinio viduryje varžovai tirpdė deficitą, tačiau Majus Bulanovas ir D.Grunkis netrukus pridėjo po tritaškį ir skirtumas buvo atstatytas (19:11). Likusioje kėlinio dalyje komandos keitėsi taikliais metimais, o paskutinėmis minutėmis iniciatyvos ėmėsi Jokūbas Kukta, smeigęs dar du tolimus metimus (29:23).
Antrojo ketvirčio pradžioje abi ekipos žengė koja kojon, kol galiausiai „Perlas Go“ krepšininkai atstatė lygybę švieslentėje (38:38). Po Emilio Bartninko metimo svečiai persvėrė rezultatą, tačiau I.Štombergo ir D.Jakštonio dėjimai sugrąžino iniciatyvą į šeimininkų rankas (52:51). Paskutinę minutę Justinas Marcinkevičius varžovų gretose buvo sunkiai stabdomas, o pirmąją rungtynių pusę uždarė taiklūs D.Grunkio baudų metimai (57:56).
Po ilgosios pertraukos svečiai spurtavo 4:0, bet jaunieji žalgiriečiai ir toliau liejo tritaškius, kurie leido išlaikyti lygybę (66:66). Kėlinio viduryje „Žalgiris-2“ krepšininkai surengė 13:0 spurtą, kurį vainikavo galingas I.Štombergo dėjimas greitajame puolime, leidęs šeimininkams susikrauti dviženklį atotrūkį (76:66). Nors kėlinio pabaigoje Vilkaviškio ekipos krepšininkų puolimas atkuto, K.Vecvagaro auklėtiniai išlaikė atotrūkį (85:77).
Lemiamas kėlinys jauniesiems žalgiriečiams prasidėjo klampiai – vos 6 pelnyti taškai per pusę ketvirčio leido varžovams sugrįžti (89:91). Galiausiai D.Grunkis pelnė taškus su pražanga, tačiau svečiai surengė 5:0 atkarpą ir K.Vecvagaras buvo priverstas prašyti pasitarimo (94:94). Netrukus šeimininkus į priekį ir vėl patraukė I.Štombergas (101:100), o likus dviems minutėms, šaltakraujiškai pergalingus tritaškius pridėjo M.Bulanovas ir D.Grunkis (107:102).
„Žalgiris-2“: I.Štombergas 22 (15 atk. kam., 7 blk.), M.Bulanovas, D.Grunkis (14 rez. perd.) ir J.Kukta (3 rez. perd.) po 18, D.Urbonavičius 11, D.Jakštonis 10 (4 atk. kam.), K.Sabeckas 4, G.Krivas, N.Mištautas ir M.Barzdaitis po 2.
„Perlas Go“: E.Bartninkas 27 (9 atk. kam.), J.Staffordas 19 (5 rez. perd.), J.Marcinkevičius 18, P.Danisevičius 17 (8 rez. perd.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.