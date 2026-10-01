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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Štombergo ir Grunkio rekordai pažymėjo jaunųjų žalgiriečių pergalę paskutinių minučių dramoje

2026-10-01 20:11 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-01 20:11
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Ketvirtadienio vakarą „Žalgiris-2“ (2/0) krepšininkai sužaidė pirmąsias šio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) namų rungtynes, kuriose įtemptoje kovoje 107:104 (29:23, 28:33, 28:21, 22:27) palaužė Vilkaviškio „Perlas Go“ (0/1) komandą.

I.Štombergas rinko dvigubą dublį (FIBA nuotr.)

Ketvirtadienio vakarą „Žalgiris-2“ (2/0) krepšininkai sužaidė pirmąsias šio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) namų rungtynes, kuriose įtemptoje kovoje 107:104 (29:23, 28:33, 28:21, 22:27) palaužė Vilkaviškio „Perlas Go“ (0/1) komandą.

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Šiose rungtynėse įspūdingą pasirodymą surengė jaunųjų žalgiriečių aukštaūgis Ignas Štombergas, atlikęs ne vieną įspūdingą dėjimą ir surinkęs 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, net 7 blokus ir 41 naudingumo balą.

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Asmeninį rekordą įsirašė ir Dominykas Grunkis, išdalijęs net 14 rezultatyvių perdavimų.

Svečiai rungtynes pradėjo tritaškiu, tačiau netrukus I.Štombergas atsakė keturiais taškais paeiliui, o jam talkino ir Dovydas Jakštonis bei tris baudų metimus realizavęs D.Grunkis (11:3). Tiesa, kėlinio viduryje varžovai tirpdė deficitą, tačiau Majus Bulanovas ir D.Grunkis netrukus pridėjo po tritaškį ir skirtumas buvo atstatytas (19:11). Likusioje kėlinio dalyje komandos keitėsi taikliais metimais, o paskutinėmis minutėmis iniciatyvos ėmėsi Jokūbas Kukta, smeigęs dar du tolimus metimus (29:23).

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Antrojo ketvirčio pradžioje abi ekipos žengė koja kojon, kol galiausiai „Perlas Go“ krepšininkai atstatė lygybę švieslentėje (38:38). Po Emilio Bartninko metimo svečiai persvėrė rezultatą, tačiau I.Štombergo ir D.Jakštonio dėjimai sugrąžino iniciatyvą į šeimininkų rankas (52:51). Paskutinę minutę Justinas Marcinkevičius varžovų gretose buvo sunkiai stabdomas, o pirmąją rungtynių pusę uždarė taiklūs D.Grunkio baudų metimai (57:56).

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Po ilgosios pertraukos svečiai spurtavo 4:0, bet jaunieji žalgiriečiai ir toliau liejo tritaškius, kurie leido išlaikyti lygybę (66:66). Kėlinio viduryje „Žalgiris-2“ krepšininkai surengė 13:0 spurtą, kurį vainikavo galingas I.Štombergo dėjimas greitajame puolime, leidęs šeimininkams susikrauti dviženklį atotrūkį (76:66). Nors kėlinio pabaigoje Vilkaviškio ekipos krepšininkų puolimas atkuto, K.Vecvagaro auklėtiniai išlaikė atotrūkį (85:77).

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Lemiamas kėlinys jauniesiems žalgiriečiams prasidėjo klampiai – vos 6 pelnyti taškai per pusę ketvirčio leido varžovams sugrįžti (89:91). Galiausiai D.Grunkis pelnė taškus su pražanga, tačiau svečiai surengė 5:0 atkarpą ir K.Vecvagaras buvo priverstas prašyti pasitarimo (94:94). Netrukus šeimininkus į priekį ir vėl patraukė I.Štombergas (101:100), o likus dviems minutėms, šaltakraujiškai pergalingus tritaškius pridėjo M.Bulanovas ir D.Grunkis (107:102).

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„Žalgiris-2“: I.Štombergas 22 (15 atk. kam., 7 blk.), M.Bulanovas, D.Grunkis (14 rez. perd.) ir J.Kukta (3 rez. perd.) po 18, D.Urbonavičius 11, D.Jakštonis 10 (4 atk. kam.), K.Sabeckas 4, G.Krivas, N.Mištautas ir M.Barzdaitis po 2.

„Perlas Go“: E.Bartninkas 27 (9 atk. kam.), J.Staffordas 19 (5 rez. perd.), J.Marcinkevičius 18, P.Danisevičius 17 (8 rez. perd.).

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