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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Per Ameriką bėgantis Aidas Ardzijauskas jau įveikė 1000 km

2026-09-29 10:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 10:20
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Prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio proga per Jungtines Amerikos valstijas bėgantis Aidas Ardzijauskas pasiekė 1000 km ribą.

Arūno Kisieliaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (32)

Prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio proga per Jungtines Amerikos valstijas bėgantis Aidas Ardzijauskas pasiekė 1000 km ribą.

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1000 km ribą bėgikas pasiekė 13-ąją bėgimo dieną, prabėgęs Ely miestelį Nevadoje, artėdamas prie ribos su Jutos valstija.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per Ameriką bėgantis Aidas Ardzijauskas jau įveikė 1000 km

 

Iš viso per 13 bėgimo dienų A.Ardzijauskas nubėgo 1059,56 km – vidutiniškai po 81,5 km per dieną. 13-oji diena buvo ir pati sėkmingiausia – pavyko nubėgti kol kas rekordinį 90,23 km atstumą. Tam įtakos, ko gero, turėjo ir atvėsę orai.

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Artėdamas link Ely miestelio, Aidas susidūrė su iki tol šiame bėgime beveik nepatirta problema – dideliu priešpriešiniu vėju, o prabėgus Ely, ties 1000-uoju kilometru, Nevada Aidą „pasveikino" liūtimi su perkūnija. Didžiąją laiko dalį per Nevadą Aidui teko bėgti alinant karščiui.

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Beje, ties 1000 km riba Aidas atliko suplanuotą ritualą – pasikeitė bėgimo batelius. Jų į Ameriką atsivežė keturias poras, ir keis kas 1000 km.

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Dangui apsiniaukus Aidas paliko Nevadą ir kirto Jutos valstijos sieną. Tai jau trečioji valstija Aido kelyje į Vašingtoną.

 

Startavęs San Franciske, Kalifornijoje, A.Ardzijauskas juda link Denverio, tuomet bėgs į Čikagą ir finišuos Vašingtone. Per Ameriką jis neša V.Adamkaus pasirašytą Trispalvę ir siekia susitikti su kuo daugiau lietuvių diasporos atstovų.

 

Iš viso A.Ardzijauskas turėtų nubėgti apie 5000 km.

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