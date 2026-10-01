Didelis praradimas „Anadolu Efes“ ekipai: Jamesas patyrė sunkią traumą Eurolygos rungtynėse

Eurolygos rungtynėse Belgrade prieš „Crvena Zvezda“ trečiajame kėlinyje Mike‘as Jamesas patyrė traumą nekontaktinėje situacijoje. Veteranas susiėmė už kojos ir aikštelę paliko tik ant neštuvų.
Komandos draugų ir varžovų reakcija buvo daug pasakanti – visi griebėsi už galvų, o iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad M.Jamesui galėjo plyšti Achilo sausgyslė. Pats žaidėjas palikdamas aikštelę nesulaikė ašarų.
36 metų 185 cm ūgio M.Jamesas per pirmus du turus fiksavo 17 taškų, 3 atkovotų kamuolių, 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir 18,5 naudingumo balų per 32 minutes vidurkius.
Belgrade jis pelnė 11 taškų (4/13 metimai) ir surinko 4 balus.
MIKE JAMES 🙏 pic.twitter.com/xaq10i9fK5— Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 1, 2026
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.