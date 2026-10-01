Didelis praradimas „Anadolu Efes“ ekipai: Jamesas patyrė sunkią traumą Eurolygos rungtynėse

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  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Visos rungtynės
Tik Žalgiris
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv 84 Bayern 86
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Dubai 78 Real Madrid 77
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet 77 Žalgiris 83
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos 91 Paris 72
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Baskonia 89 Olympiacos 106
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Barcelona 89 Anadolu Efes 82
    Eurolyga
    Rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
    Lyon-Villeurbanne 84 Maccabi Tel Aviv 74
    Eurolyga
    Rugsėjo 25 d., penktadienis
    Besiktas 94 Valencia 96
    Eurolyga
    Rugsėjo 25 d., penktadienis
    Fenerbahce 78 Virtus Bologna 68
    Eurolyga
    Rugsėjo 25 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet 92 Olimpia Milano 76
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Dubai 94 Barcelona 87
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Žalgiris 91 Olympiacos 93
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Anadolu Efes 94 Real Madrid 84
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Fenerbahce 100 Bayern 76
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Crvena Zvezda Meridianbet 80 Hapoel Tel Aviv 81
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Valencia 111 Baskonia 88
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Olimpia Milano 87 Virtus Bologna 85
    Eurolyga
    Rugsėjo 29 d., antradienis
    Paris 79 Partizan Mozzart Bet 92
    Eurolyga
    Rugsėjo 30 d., trečiadienis
    Maccabi Tel Aviv 93 Besiktas 109
    Eurolyga
    Rugsėjo 30 d., trečiadienis
    Panathinaikos 102 Lyon-Villeurbanne 79
    Eurolyga
    Spalio 1 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv 102 Real Madrid 98
    Eurolyga
    Spalio 1 d., ketvirtadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet 77 Anadolu Efes 72
    Eurolyga Gyvai
    Spalio 1 d., ketvirtadienis
    Virtus Bologna 93 Olympiacos 94
    Eurolyga Gyvai
    Spalio 1 d., ketvirtadienis
    Paris 61 Žalgiris 53
    Eurolyga
    Spalio 2 d., penktadienis
    Besiktas Barcelona 20:00
    Eurolyga
    Spalio 2 d., penktadienis
    Fenerbahce Dubai 20:45
    Eurolyga
    Spalio 2 d., penktadienis
    Lyon-Villeurbanne Valencia 21:00
    Eurolyga
    Spalio 2 d., penktadienis
    Bayern Partizan Mozzart Bet 21:00
    Eurolyga
    Spalio 2 d., penktadienis
    Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 21:15
    Eurolyga
    Spalio 2 d., penktadienis
    Baskonia Olimpia Milano 21:30
    Eurolyga
    Spalio 7 d., trečiadienis
    Paris Lyon-Villeurbanne 21:45
    Eurolyga
    Spalio 8 d., ketvirtadienis
    Dubai Crvena Zvezda Meridianbet 19:00
    Eurolyga
    Spalio 8 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano 19:00
    Eurolyga
    Spalio 8 d., ketvirtadienis
    Bayern Virtus Bologna 21:00
    Eurolyga
    Spalio 8 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Fenerbahce 21:15
    Eurolyga
    Spalio 8 d., ketvirtadienis
    Valencia Hapoel Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Spalio 8 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Partizan Mozzart Bet 21:45
    Eurolyga
    Spalio 9 d., penktadienis
    Olympiacos Anadolu Efes 21:15
    Eurolyga
    Spalio 9 d., penktadienis
    Baskonia Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Spalio 9 d., penktadienis
    Barcelona Žalgiris 21:30
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Fenerbahce Žalgiris 20:45
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Lyon-Villeurbanne Crvena Zvezda Meridianbet 21:00
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Partizan Mozzart Bet Panathinaikos 21:30
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Olimpia Milano Real Madrid 21:30
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Baskonia Dubai 21:30
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Barcelona Maccabi Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Spalio 13 d., antradienis
    Valencia Olympiacos 22:00
    Eurolyga
    Spalio 14 d., trečiadienis
    Hapoel Tel Aviv Besiktas 19:00
    Eurolyga
    Spalio 14 d., trečiadienis
    Anadolu Efes Bayern 20:30
    Eurolyga
    Spalio 14 d., trečiadienis
    Paris Virtus Bologna 21:45
    Eurolyga
    Spalio 15 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Partizan Mozzart Bet 20:45
    Eurolyga
    Spalio 15 d., ketvirtadienis
    Valencia Maccabi Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Spalio 15 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Dubai 21:30
    Eurolyga
    Spalio 15 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Lyon-Villeurbanne 22:00
    Eurolyga
    Spalio 16 d., penktadienis
    Besiktas Bayern 20:00
    Eurolyga
    Spalio 16 d., penktadienis
    Žalgiris Anadolu Efes 20:00
    Eurolyga
    Spalio 16 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Paris 21:00
    Eurolyga
    Spalio 16 d., penktadienis
    Panathinaikos Hapoel Tel Aviv 21:15
    Eurolyga
    Spalio 16 d., penktadienis
    Virtus Bologna Baskonia 21:30
    Eurolyga
    Spalio 16 d., penktadienis
    Barcelona Olympiacos 21:30
    Eurolyga
    Spalio 21 d., trečiadienis
    Hapoel Tel Aviv Virtus Bologna 19:00
    Eurolyga
    Spalio 22 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Besiktas 20:30
    Eurolyga
    Spalio 22 d., ketvirtadienis
    Bayern Dubai 21:00
    Eurolyga
    Spalio 22 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Real Madrid 21:05
    Eurolyga
    Spalio 22 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Baskonia 21:15
    Eurolyga
    Spalio 22 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Barcelona 21:30
    Eurolyga
    Spalio 22 d., ketvirtadienis
    Partizan Mozzart Bet Crvena Zvezda Meridianbet 21:45
    Eurolyga
    Spalio 23 d., penktadienis
    Žalgiris Lyon-Villeurbanne 20:00
    Eurolyga
    Spalio 23 d., penktadienis
    Olympiacos Fenerbahce 21:15
    Eurolyga
    Spalio 23 d., penktadienis
    Paris Valencia 21:45
    Eurolyga
    Spalio 27 d., antradienis
    Dubai Paris 18:00
    Eurolyga
    Spalio 27 d., antradienis
    Bayern Barcelona 21:00
    Eurolyga
    Spalio 27 d., antradienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Maccabi Tel Aviv 21:00
    Eurolyga
    Spalio 27 d., antradienis
    Panathinaikos Olimpia Milano 21:15
    Eurolyga
    Spalio 27 d., antradienis
    Valencia Fenerbahce 21:30
    Eurolyga
    Spalio 27 d., antradienis
    Baskonia Real Madrid 22:00
    Eurolyga
    Spalio 28 d., trečiadienis
    Besiktas Olympiacos 19:30
    Eurolyga
    Spalio 28 d., trečiadienis
    Hapoel Tel Aviv Anadolu Efes 20:00
    Eurolyga
    Spalio 28 d., trečiadienis
    Lyon-Villeurbanne Partizan Mozzart Bet 21:00
    Eurolyga
    Spalio 28 d., trečiadienis
    Virtus Bologna Žalgiris 21:30
    Eurolyga
    Spalio 29 d., ketvirtadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Bayern 21:00
    Eurolyga
    Spalio 29 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Paris 21:05
    Eurolyga
    Spalio 29 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Fenerbahce 21:45
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Dubai Hapoel Tel Aviv 18:00
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Anadolu Efes Panathinaikos 19:30
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Žalgiris Partizan Mozzart Bet 20:00
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Lyon-Villeurbanne Baskonia 21:00
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Olympiacos Olimpia Milano 21:15
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Virtus Bologna Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Spalio 30 d., penktadienis
    Barcelona Valencia 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 4 d., trečiadienis
    Real Madrid Panathinaikos 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 5 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Paris 19:15
    Eurolyga
    Lapkričio 5 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Baskonia 20:00
    Eurolyga
    Lapkričio 5 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Barcelona 20:00
    Eurolyga
    Lapkričio 5 d., ketvirtadienis
    Lyon-Villeurbanne Bayern 21:00
    Eurolyga
    Lapkričio 5 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Valencia 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 6 d., penktadienis
    Besiktas Žalgiris 19:00
    Eurolyga
    Lapkričio 6 d., penktadienis
    Olympiacos Crvena Zvezda Meridianbet 21:15
    Eurolyga
    Lapkričio 6 d., penktadienis
    Virtus Bologna Dubai 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 6 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Maccabi Tel Aviv 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 11 d., trečiadienis
    Partizan Mozzart Bet Baskonia 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 11 d., trečiadienis
    Paris Fenerbahce 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 12 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 21:05
    Eurolyga
    Lapkričio 12 d., ketvirtadienis
    Olympiacos Dubai 21:15
    Eurolyga
    Lapkričio 12 d., ketvirtadienis
    Valencia Bayern 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 12 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Žalgiris 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 12 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Crvena Zvezda Meridianbet 22:00
    Eurolyga
    Lapkričio 13 d., penktadienis
    Anadolu Efes Virtus Bologna 19:30
    Eurolyga
    Lapkričio 13 d., penktadienis
    Panathinaikos Barcelona 21:15
    Eurolyga
    Lapkričio 13 d., penktadienis
    Lyon-Villeurbanne Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Dubai Anadolu Efes 18:00
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Maccabi Tel Aviv Olympiacos 19:00
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Fenerbahce Lyon-Villeurbanne 20:00
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Žalgiris Bayern 20:00
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Baskonia Hapoel Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Olimpia Milano Crvena Zvezda Meridianbet 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Barcelona Paris 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Partizan Mozzart Bet Valencia 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 17 d., antradienis
    Virtus Bologna Panathinaikos 22:00
    Eurolyga
    Lapkričio 18 d., trečiadienis
    Besiktas Real Madrid 19:00
    Eurolyga
    Lapkričio 19 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Dubai 19:30
    Eurolyga
    Lapkričio 19 d., ketvirtadienis
    Žalgiris Panathinaikos 20:00
    Eurolyga
    Lapkričio 19 d., ketvirtadienis
    Bayern Baskonia 21:00
    Eurolyga
    Lapkričio 19 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Fenerbahce 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 19 d., ketvirtadienis
    Paris Hapoel Tel Aviv 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 19 d., ketvirtadienis
    Valencia Virtus Bologna 22:00
    Eurolyga
    Lapkričio 20 d., penktadienis
    Anadolu Efes Lyon-Villeurbanne 19:30
    Eurolyga
    Lapkričio 20 d., penktadienis
    Olympiacos Real Madrid 21:15
    Eurolyga
    Lapkričio 20 d., penktadienis
    Barcelona Crvena Zvezda Meridianbet 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 20 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Besiktas 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 24 d., antradienis
    Besiktas Paris 19:00
    Eurolyga
    Lapkričio 24 d., antradienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Virtus Bologna 20:00
    Eurolyga
    Lapkričio 24 d., antradienis
    Bayern Maccabi Tel Aviv 21:00
    Eurolyga
    Lapkričio 24 d., antradienis
    Valencia Panathinaikos 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 24 d., antradienis
    Lyon-Villeurbanne Olimpia Milano 21:45
    Eurolyga
    Lapkričio 24 d., antradienis
    Barcelona Fenerbahce 22:00
    Eurolyga
    Lapkričio 25 d., trečiadienis
    Dubai Partizan Mozzart Bet 18:00
    Eurolyga
    Lapkričio 25 d., trečiadienis
    Olympiacos Hapoel Tel Aviv 21:15
    Eurolyga
    Lapkričio 25 d., trečiadienis
    Baskonia Anadolu Efes 21:30
    Eurolyga
    Lapkričio 25 d., trečiadienis
    Real Madrid Žalgiris 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 3 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Valencia 19:30
    Eurolyga
    Gruodžio 3 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Crvena Zvezda Meridianbet 19:45
    Eurolyga
    Gruodžio 3 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Olimpia Milano 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 3 d., ketvirtadienis
    Bayern Paris 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 3 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Barcelona 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 4 d., penktadienis
    Besiktas Panathinaikos 19:00
    Eurolyga
    Gruodžio 4 d., penktadienis
    Žalgiris Dubai 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 4 d., penktadienis
    Olympiacos Lyon-Villeurbanne 21:15
    Eurolyga
    Gruodžio 4 d., penktadienis
    Virtus Bologna Partizan Mozzart Bet 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 4 d., penktadienis
    Baskonia Maccabi Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 10 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Anadolu Efes 19:45
    Eurolyga
    Gruodžio 10 d., ketvirtadienis
    Žalgiris Baskonia 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 10 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Lyon-Villeurbanne 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 10 d., ketvirtadienis
    Valencia Crvena Zvezda Meridianbet 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 10 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Bayern 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 10 d., ketvirtadienis
    Paris Real Madrid 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 11 d., penktadienis
    Dubai Besiktas 18:00
    Eurolyga
    Gruodžio 11 d., penktadienis
    Panathinaikos Olympiacos 21:15
    Eurolyga
    Gruodžio 11 d., penktadienis
    Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 11 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Barcelona 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Anadolu Efes Partizan Mozzart Bet 19:30
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Fenerbahce Hapoel Tel Aviv 19:45
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Virtus Bologna Lyon-Villeurbanne 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Valencia Dubai 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Real Madrid Bayern 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Paris Olympiacos 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 15 d., antradienis
    Maccabi Tel Aviv Žalgiris 22:00
    Eurolyga
    Gruodžio 16 d., trečiadienis
    Besiktas Olimpia Milano 19:00
    Eurolyga
    Gruodžio 16 d., trečiadienis
    Panathinaikos Crvena Zvezda Meridianbet 21:15
    Eurolyga
    Gruodžio 16 d., trečiadienis
    Baskonia Barcelona 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 17 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Maccabi Tel Aviv 19:45
    Eurolyga
    Gruodžio 17 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Žalgiris 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 17 d., ketvirtadienis
    Lyon-Villeurbanne Dubai 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 17 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Valencia 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 18 d., penktadienis
    Anadolu Efes Olimpia Milano 19:30
    Eurolyga
    Gruodžio 18 d., penktadienis
    Olympiacos Partizan Mozzart Bet 20:30
    Eurolyga
    Gruodžio 18 d., penktadienis
    Bayern Panathinaikos 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 18 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 18 d., penktadienis
    Baskonia Paris 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 18 d., penktadienis
    Barcelona Virtus Bologna 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 22 d., antradienis
    Besiktas Fenerbahce 19:00
    Eurolyga
    Gruodžio 22 d., antradienis
    Hapoel Tel Aviv Partizan Mozzart Bet 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 22 d., antradienis
    Lyon-Villeurbanne Barcelona 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 22 d., antradienis
    Bayern Olympiacos 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 22 d., antradienis
    Virtus Bologna Real Madrid 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 23 d., trečiadienis
    Dubai Panathinaikos 18:00
    Eurolyga
    Gruodžio 23 d., trečiadienis
    Žalgiris Valencia 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 23 d., trečiadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Baskonia 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 23 d., trečiadienis
    Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes 21:05
    Eurolyga
    Gruodžio 23 d., trečiadienis
    Olimpia Milano Paris 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 29 d., antradienis
    Fenerbahce Panathinaikos 19:45
    Eurolyga
    Gruodžio 29 d., antradienis
    Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 20:00
    Eurolyga
    Gruodžio 29 d., antradienis
    Baskonia Valencia 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 29 d., antradienis
    Partizan Mozzart Bet Žalgiris 21:45
    Eurolyga
    Gruodžio 29 d., antradienis
    Real Madrid Dubai 22:00
    Eurolyga
    Gruodžio 30 d., trečiadienis
    Anadolu Efes Barcelona 19:30
    Eurolyga
    Gruodžio 30 d., trečiadienis
    Bayern Besiktas 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 30 d., trečiadienis
    Lyon-Villeurbanne Olympiacos 21:00
    Eurolyga
    Gruodžio 30 d., trečiadienis
    Virtus Bologna Olimpia Milano 21:30
    Eurolyga
    Gruodžio 30 d., trečiadienis
    Paris Crvena Zvezda Meridianbet 21:45
    Eurolyga
    Sausio 6 d., trečiadienis
    Barcelona Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Sausio 7 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Panathinaikos 19:00
    Eurolyga
    Sausio 7 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Fenerbahce 19:30
    Eurolyga
    Sausio 7 d., ketvirtadienis
    Žalgiris Paris 20:00
    Eurolyga
    Sausio 7 d., ketvirtadienis
    Valencia Partizan Mozzart Bet 21:30
    Eurolyga
    Sausio 7 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Hapoel Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Sausio 7 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Olympiacos 21:45
    Eurolyga
    Sausio 8 d., penktadienis
    Dubai Bayern 18:00
    Eurolyga
    Sausio 8 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Lyon-Villeurbanne 21:00
    Eurolyga
    Sausio 8 d., penktadienis
    Baskonia Virtus Bologna 21:30
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Dubai Fenerbahce 18:00
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Hapoel Tel Aviv Paris 19:00
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Lyon-Villeurbanne Žalgiris 21:00
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Real Madrid 21:00
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Panathinaikos Valencia 21:15
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Virtus Bologna Anadolu Efes 21:30
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Barcelona Olimpia Milano 21:30
    Eurolyga
    Sausio 12 d., antradienis
    Maccabi Tel Aviv Bayern 21:30
    Eurolyga
    Sausio 13 d., trečiadienis
    Besiktas Partizan Mozzart Bet 19:00
    Eurolyga
    Sausio 13 d., trečiadienis
    Olympiacos Baskonia 21:15
    Eurolyga
    Sausio 14 d., ketvirtadienis
    Žalgiris Crvena Zvezda Meridianbet 20:00
    Eurolyga
    Sausio 14 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Valencia 20:00
    Eurolyga
    Sausio 14 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Bayern 21:15
    Eurolyga
    Sausio 14 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Lyon-Villeurbanne 21:30
    Eurolyga
    Sausio 14 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Anadolu Efes 21:45
    Eurolyga
    Sausio 15 d., penktadienis
    Dubai Maccabi Tel Aviv 18:00
    Eurolyga
    Sausio 15 d., penktadienis
    Besiktas Baskonia 19:00
    Eurolyga
    Sausio 15 d., penktadienis
    Olympiacos Paris 21:15
    Eurolyga
    Sausio 15 d., penktadienis
    Virtus Bologna Barcelona 21:30
    Eurolyga
    Sausio 15 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Fenerbahce 21:45
    Eurolyga
    Sausio 21 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Panathinaikos 19:00
    Eurolyga
    Sausio 21 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Besiktas 19:45
    Eurolyga
    Sausio 21 d., ketvirtadienis
    Bayern Olimpia Milano 21:00
    Eurolyga
    Sausio 21 d., ketvirtadienis
    Paris Baskonia 21:45
    Eurolyga
    Sausio 21 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Maccabi Tel Aviv 21:45
    Eurolyga
    Sausio 21 d., ketvirtadienis
    Partizan Mozzart Bet Olympiacos 21:45
    Eurolyga
    Sausio 22 d., penktadienis
    Anadolu Efes Dubai 19:30
    Eurolyga
    Sausio 22 d., penktadienis
    Žalgiris Virtus Bologna 20:00
    Eurolyga
    Sausio 22 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Barcelona 21:00
    Eurolyga
    Sausio 22 d., penktadienis
    Valencia Lyon-Villeurbanne 21:30
    Eurolyga
    Sausio 28 d., ketvirtadienis
    Besiktas Crvena Zvezda Meridianbet 19:00
    Eurolyga
    Sausio 28 d., ketvirtadienis
    Bayern Valencia 21:00
    Eurolyga
    Sausio 28 d., ketvirtadienis
    Olympiacos Maccabi Tel Aviv 21:15
    Eurolyga
    Sausio 28 d., ketvirtadienis
    Virtus Bologna Paris 21:30
    Eurolyga
    Sausio 28 d., ketvirtadienis
    Baskonia Žalgiris 21:30
    Eurolyga
    Sausio 29 d., penktadienis
    Fenerbahce Real Madrid 19:45
    Eurolyga
    Sausio 29 d., penktadienis
    Lyon-Villeurbanne Hapoel Tel Aviv 21:00
    Eurolyga
    Sausio 29 d., penktadienis
    Panathinaikos Anadolu Efes 21:15
    Eurolyga
    Sausio 29 d., penktadienis
    Olimpia Milano Partizan Mozzart Bet 21:30
    Eurolyga
    Sausio 29 d., penktadienis
    Barcelona Dubai 21:30
    Eurolyga
    Vasario 2 d., antradienis
    Anadolu Efes Žalgiris 19:30
    Eurolyga
    Vasario 2 d., antradienis
    Maccabi Tel Aviv Virtus Bologna 21:05
    Eurolyga
    Vasario 2 d., antradienis
    Panathinaikos Dubai 21:15
    Eurolyga
    Vasario 2 d., antradienis
    Baskonia Fenerbahce 21:30
    Eurolyga
    Vasario 2 d., antradienis
    Partizan Mozzart Bet Real Madrid 21:45
    Eurolyga
    Vasario 2 d., antradienis
    Paris Besiktas 21:45
    Eurolyga
    Vasario 3 d., trečiadienis
    Hapoel Tel Aviv Olympiacos 20:00
    Eurolyga
    Vasario 3 d., trečiadienis
    Bayern Crvena Zvezda Meridianbet 21:00
    Eurolyga
    Vasario 3 d., trečiadienis
    Barcelona Lyon-Villeurbanne 21:30
    Eurolyga
    Vasario 3 d., trečiadienis
    Valencia Olimpia Milano 21:45
    Eurolyga
    Vasario 4 d., ketvirtadienis
    Dubai Virtus Bologna 18:00
    Eurolyga
    Vasario 4 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv 19:30
    Eurolyga
    Vasario 4 d., ketvirtadienis
    Žalgiris Besiktas 20:00
    Eurolyga
    Vasario 4 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Paris 21:45
    Eurolyga
    Vasario 5 d., penktadienis
    Olympiacos Bayern 20:30
    Eurolyga
    Vasario 5 d., penktadienis
    Lyon-Villeurbanne Fenerbahce 21:00
    Eurolyga
    Vasario 5 d., penktadienis
    Olimpia Milano Panathinaikos 21:30
    Eurolyga
    Vasario 5 d., penktadienis
    Baskonia Crvena Zvezda Meridianbet 21:30
    Eurolyga
    Vasario 5 d., penktadienis
    Valencia Barcelona 21:45
    Eurolyga
    Vasario 5 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Hapoel Tel Aviv 21:45
    Eurolyga
    Vasario 10 d., trečiadienis
    Hapoel Tel Aviv Baskonia 20:00
    Eurolyga
    Vasario 10 d., trečiadienis
    Lyon-Villeurbanne Anadolu Efes 21:00
    Eurolyga
    Vasario 11 d., ketvirtadienis
    Besiktas Dubai 19:00
    Eurolyga
    Vasario 11 d., ketvirtadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Partizan Mozzart Bet 21:00
    Eurolyga
    Vasario 11 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Barcelona 21:05
    Eurolyga
    Vasario 11 d., ketvirtadienis
    Virtus Bologna Bayern 21:30
    Eurolyga
    Vasario 11 d., ketvirtadienis
    Valencia Paris 21:30
    Eurolyga
    Vasario 12 d., penktadienis
    Fenerbahce Olimpia Milano 19:45
    Eurolyga
    Vasario 12 d., penktadienis
    Žalgiris Real Madrid 20:00
    Eurolyga
    Vasario 12 d., penktadienis
    Olympiacos Panathinaikos 21:15
    Eurolyga
    Kovo 4 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Besiktas 21:15
    Eurolyga
    Kovo 4 d., ketvirtadienis
    Valencia Žalgiris 21:30
    Eurolyga
    Kovo 4 d., ketvirtadienis
    Virtus Bologna Hapoel Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Kovo 4 d., ketvirtadienis
    Baskonia Partizan Mozzart Bet 21:45
    Eurolyga
    Kovo 4 d., ketvirtadienis
    Paris Maccabi Tel Aviv 21:45
    Eurolyga
    Kovo 5 d., penktadienis
    Dubai Olympiacos 18:00
    Eurolyga
    Kovo 5 d., penktadienis
    Bayern Lyon-Villeurbanne 21:00
    Eurolyga
    Kovo 5 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Fenerbahce 21:00
    Eurolyga
    Kovo 5 d., penktadienis
    Olimpia Milano Anadolu Efes 21:30
    Eurolyga
    Kovo 5 d., penktadienis
    Barcelona Real Madrid 21:30
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Besiktas Lyon-Villeurbanne 19:00
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Žalgiris Barcelona 20:00
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Bayern Anadolu Efes 21:00
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Maccabi Tel Aviv Crvena Zvezda Meridianbet 21:05
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Baskonia Panathinaikos 21:30
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Virtus Bologna Fenerbahce 21:30
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Partizan Mozzart Bet Paris 21:45
    Eurolyga
    Kovo 9 d., antradienis
    Real Madrid Hapoel Tel Aviv 21:45
    Eurolyga
    Kovo 10 d., trečiadienis
    Dubai Valencia 18:00
    Eurolyga
    Kovo 10 d., trečiadienis
    Olimpia Milano Olympiacos 21:30
    Eurolyga
    Kovo 11 d., ketvirtadienis
    Bayern Hapoel Tel Aviv 21:00
    Eurolyga
    Kovo 11 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Lyon-Villeurbanne 21:05
    Eurolyga
    Kovo 11 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Virtus Bologna 21:45
    Eurolyga
    Kovo 11 d., ketvirtadienis
    Paris Panathinaikos 21:45
    Eurolyga
    Kovo 11 d., ketvirtadienis
    Partizan Mozzart Bet Anadolu Efes 21:45
    Eurolyga
    Kovo 12 d., penktadienis
    Fenerbahce Valencia 19:45
    Eurolyga
    Kovo 12 d., penktadienis
    Žalgiris Olimpia Milano 20:00
    Eurolyga
    Kovo 12 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Dubai 21:00
    Eurolyga
    Kovo 12 d., penktadienis
    Olympiacos Besiktas 21:15
    Eurolyga
    Kovo 12 d., penktadienis
    Barcelona Baskonia 21:30
    Eurolyga
    Kovo 18 d., ketvirtadienis
    Fenerbahce Paris 19:45
    Eurolyga
    Kovo 18 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Valencia 21:05
    Eurolyga
    Kovo 18 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Žalgiris 21:15
    Eurolyga
    Kovo 18 d., ketvirtadienis
    Real Madrid Baskonia 21:45
    Eurolyga
    Kovo 18 d., ketvirtadienis
    Partizan Mozzart Bet Bayern 21:45
    Eurolyga
    Kovo 19 d., penktadienis
    Dubai Olimpia Milano 18:00
    Eurolyga
    Kovo 19 d., penktadienis
    Besiktas Anadolu Efes 19:00
    Eurolyga
    Kovo 19 d., penktadienis
    Lyon-Villeurbanne Virtus Bologna 21:00
    Eurolyga
    Kovo 19 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Olympiacos 21:00
    Eurolyga
    Kovo 19 d., penktadienis
    Barcelona Hapoel Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Kovo 23 d., antradienis
    Dubai Baskonia 18:00
    Eurolyga
    Kovo 23 d., antradienis
    Anadolu Efes Crvena Zvezda Meridianbet 19:30
    Eurolyga
    Kovo 23 d., antradienis
    Hapoel Tel Aviv Fenerbahce 20:00
    Eurolyga
    Kovo 23 d., antradienis
    Lyon-Villeurbanne Panathinaikos 21:00
    Eurolyga
    Kovo 23 d., antradienis
    Partizan Mozzart Bet Virtus Bologna 21:45
    Eurolyga
    Kovo 23 d., antradienis
    Paris Olimpia Milano 21:45
    Eurolyga
    Kovo 24 d., trečiadienis
    Žalgiris Maccabi Tel Aviv 20:00
    Eurolyga
    Kovo 24 d., trečiadienis
    Bayern Real Madrid 21:00
    Eurolyga
    Kovo 24 d., trečiadienis
    Olympiacos Barcelona 21:15
    Eurolyga
    Kovo 24 d., trečiadienis
    Valencia Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Kovo 25 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Baskonia 19:30
    Eurolyga
    Kovo 25 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Dubai 20:00
    Eurolyga
    Kovo 25 d., ketvirtadienis
    Lyon-Villeurbanne Paris 21:00
    Eurolyga
    Kovo 25 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Partizan Mozzart Bet 21:15
    Eurolyga
    Kovo 26 d., penktadienis
    Fenerbahce Barcelona 19:45
    Eurolyga
    Kovo 26 d., penktadienis
    Bayern Žalgiris 21:00
    Eurolyga
    Kovo 26 d., penktadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Valencia 21:00
    Eurolyga
    Kovo 26 d., penktadienis
    Olympiacos Virtus Bologna 21:15
    Eurolyga
    Kovo 26 d., penktadienis
    Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv 21:30
    Eurolyga
    Kovo 26 d., penktadienis
    Real Madrid Besiktas 21:45
    Eurolyga
    Kovo 31 d., trečiadienis
    Anadolu Efes Olympiacos 20:30
    Eurolyga
    Kovo 31 d., trečiadienis
    Žalgiris Hapoel Tel Aviv 21:00
    Eurolyga
    Kovo 31 d., trečiadienis
    Virtus Bologna Crvena Zvezda Meridianbet 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 1 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Fenerbahce 21:05
    Eurolyga
    Balandžio 1 d., ketvirtadienis
    Valencia Real Madrid 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 1 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Besiktas 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 1 d., ketvirtadienis
    Paris Dubai 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 2 d., penktadienis
    Baskonia Bayern 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 2 d., penktadienis
    Barcelona Panathinaikos 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 2 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Lyon-Villeurbanne 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Besiktas Hapoel Tel Aviv 20:00
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Fenerbahce Olympiacos 20:45
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Baskonia Lyon-Villeurbanne 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Panathinaikos 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Virtus Bologna Valencia 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Barcelona Bayern 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Paris Anadolu Efes 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 6 d., antradienis
    Real Madrid Olimpia Milano 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 7 d., trečiadienis
    Maccabi Tel Aviv Partizan Mozzart Bet 19:00
    Eurolyga
    Balandžio 7 d., trečiadienis
    Dubai Žalgiris 19:00
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Hapoel Tel Aviv Crvena Zvezda Meridianbet 20:00
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Bayern Fenerbahce 21:00
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Lyon-Villeurbanne Real Madrid 21:00
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Virtus Bologna 21:15
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Olimpia Milano Baskonia 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Valencia Anadolu Efes 21:30
    Eurolyga
    Balandžio 8 d., ketvirtadienis
    Paris Barcelona 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 9 d., penktadienis
    Besiktas Maccabi Tel Aviv 20:00
    Eurolyga
    Balandžio 9 d., penktadienis
    Olympiacos Žalgiris 21:15
    Eurolyga
    Balandžio 9 d., penktadienis
    Partizan Mozzart Bet Dubai 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 15 d., ketvirtadienis
    Žalgiris Fenerbahce 20:00
    Eurolyga
    Balandžio 15 d., ketvirtadienis
    Anadolu Efes Hapoel Tel Aviv 20:30
    Eurolyga
    Balandžio 15 d., ketvirtadienis
    Crvena Zvezda Meridianbet Olimpia Milano 21:00
    Eurolyga
    Balandžio 15 d., ketvirtadienis
    Maccabi Tel Aviv Baskonia 21:05
    Eurolyga
    Balandžio 15 d., ketvirtadienis
    Panathinaikos Real Madrid 21:15
    Eurolyga
    Balandžio 15 d., ketvirtadienis
    Paris Bayern 21:45
    Eurolyga
    Balandžio 16 d., penktadienis
    Dubai Lyon-Villeurbanne 19:00
    Eurolyga
    Balandžio 16 d., penktadienis
    Besiktas Virtus Bologna 20:00
    Eurolyga
    Balandžio 16 d., penktadienis
    Olympiacos Valencia 21:15
    Eurolyga
    Balandžio 16 d., penktadienis
    Barcelona Partizan Mozzart Bet 21:30
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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Didelis praradimas „Anadolu Efes“ ekipai: Jamesas patyrė sunkią traumą Eurolygos rungtynėse

2026-10-01 22:26 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-01 22:26
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Stambulo „Anadolu Efes“ komanda dėl rimtos traumos prarado žvaigždę.

(Euroleague.net)
GALERIJA (16)

Stambulo „Anadolu Efes“ komanda dėl rimtos traumos prarado žvaigždę.

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Eurolygos rungtynėse Belgrade prieš „Crvena Zvezda“ trečiajame kėlinyje Mike‘as Jamesas patyrė traumą nekontaktinėje situacijoje. Veteranas susiėmė už kojos ir aikštelę paliko tik ant neštuvų.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Crvena Zvezda“ – „Anadolu Efes“

Komandos draugų ir varžovų reakcija buvo daug pasakanti – visi griebėsi už galvų, o iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad M.Jamesui galėjo plyšti Achilo sausgyslė. Pats žaidėjas palikdamas aikštelę nesulaikė ašarų.

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36 metų 185 cm ūgio M.Jamesas per pirmus du turus fiksavo 17 taškų, 3 atkovotų kamuolių, 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir 18,5 naudingumo balų per 32 minutes vidurkius.

Belgrade jis pelnė 11 taškų (4/13 metimai) ir surinko 4 balus.

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