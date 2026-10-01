Lodzėje Lietuvos poros iškovojo visų spalvų medalius

Jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje nugalėtojais tapo Martynas Karmonas ir Mėta Misikonytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“). Tarp 12 porų Lietuvos duetas finale laimėjo keturis iš penkių šokių, o už sambą buvo įvertintas antrąja vieta.
WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje ant apdovanojimų pakylos lipo Augustinas Patockas ir Erika Mikulska (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“), iškovoję sidabro medalius. Finale už lėtą valsą, tango, Vienos valsą ir lėtą fokstrotą Lietuvos pora buvo įvertinta antrosiomis vietomis, o už kvikstepą – trečiąja. Iš viso grupėje varžėsi 24 poros.
Tame pačiame finale šoko ir Benas Norkus bei Amadėja Kurtkutė (Šiaulių „Šypsena“), užėmę 5 vietą. Lietuvos pora finalą pasiekė ir jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje – čia visi penki jų šokiai buvo įvertinti ketvirtosiomis vietomis, o galutinėje įskaitoje Benas ir Amadėja užėmė 4 vietą tarp 19 porų.
Dar vieną prizinę vietą Lietuvai iškovojo Matas Mocevičius ir Lijana Šlentnerytė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Tvistas“). WDSF „Rising Stars“ Lotynų Amerikos šokių grupėje jie pelnė bronzos medalius, o aukščiausią įvertinimą finale gavo už pasodoblį – 2 vietą. Šioje grupėje varžėsi aštuoni duetai.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.