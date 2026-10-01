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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Trečiajame LMRL ture išryškėjo „Eglė“ ir čempionių titulą ginanti „HC Kova “

2026-10-01 14:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 14:15
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Savaitgalį sužaistas trečiasis Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) turas. Rugsėjo 26 dieną pergales iškovojo titulą ginanti Panevėžio „HC Kova“ ir Vilniaus „Eglė“. Panevėžietės išvykoje 42:36 įveikė Kauno „Žalgirį“, o vilnietės namuose 30:27 palaužė iki tol be pralaimėjimų žengusią Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“.

Rungtynių akimirka | rankinis.lt nuotr.

Savaitgalį sužaistas trečiasis Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) turas. Rugsėjo 26 dieną pergales iškovojo titulą ginanti Panevėžio „HC Kova“ ir Vilniaus „Eglė“. Panevėžietės išvykoje 42:36 įveikė Kauno „Žalgirį“, o vilnietės namuose 30:27 palaužė iki tol be pralaimėjimų žengusią Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“.

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Panevėžietės išnaudojo antrąją rungtynių pusę

Pirmosios turo rungtynės vyko Kaune, kur „Žalgiris“ priėmė praėjusio sezono Lietuvos čempiones Panevėžio „HC Kova“ rankininkes. Panevėžio klubas Lietuvos čempionių titulą praėjusį sezoną iškovojo pirmą kartą savo istorijoje, finalo serijoje 3:0 įveikęs Garliavos komandą.

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Kaune vykusiame susitikime pirmąjį kėlinį vyko atkakli kova. Dar 29 minutę rezultatas buvo lygus 20:20, tačiau paskutinius du pirmojo kėlinio įvarčius pelniusios panevėžietės į pertrauką išėjo pirmaudamos 22:20.

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Po pertraukos Panevėžio komanda perėmė iniciatyvą ir ėmė didinti persvarą. 35 minutę „HC Kova“ pirmavo 27:22, o vėliau pranašumas išaugo iki devynių įvarčių, 34:25. Rungtynių pabaigoje „Žalgiriui“ pavyko sumažinti atsilikimą, tačiau čempionės išsaugojo kontrolę ir iškovojo pergalę rezultatu 42:36.

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Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Simona Kolosovė, pelniusi 9 įvarčius. Karolina Sparnauskaitė pridėjo 8, Inesa Verbovik ir Ieva Podolskė po 5 įvarčius. „Žalgirio“ komandoje 10 kartų pasižymėjo Georgette Ijang Tanyi, 9 įvarčius pelnė Inna Holiardyk, 8 Ashyahu Wuraola Nuhu.

„Eglė“ nutraukė Garliavos pergalių seriją

Vakare Vilniuje susitiko dvi pergalingai sezoną pradėjusios komandos. Vietos „Eglė“ priėmė iki šiol pralaimėjimų nepatyrusią ir turnyrinės lentelės viršuje esančią Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“.

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Iki pertraukos nė viena komanda nesusikrovė apčiuopiamos persvaros. „Eglė“ kėlinio pabaigoje rezultatą išlygino 14:14, tačiau paskutinė ataka priklausė Garliavai: Mantės Voskresenskajos įvartis leido viešnioms į ilgąją pertrauką išeiti pirmaujant 15:14.

Po pertraukos „Eglė“ perėmė iniciatyvą ir ėmė auginti persvarą. Vilnietes į priekį vedė Dominyka Andronik, pelniusi 10 įvarčių, Silvija Mackonytė pridėjo 7, o Lieke Rademakers realizavo visus 6 įvarčius. Garliavos komandai 9 įvarčius pelnė Martyna Ustilaitė, 6 pridėjo Singrida Kulikovaitė. Rungtynių pabaigoje viešnios sumažino atsilikimą, tačiau „Eglė“ išsaugojo pranašumą ir laimėjo rezultatu 30:27.

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Po rungtynių L. Rademakers neslėpė džiaugsmo dėl pasiektos pergalės.

„Esu labai laiminga, kad laimėjome šias rungtynes. Iš pradžių šiek tiek baiminomės, nes žinome, kad Garliava turi gerą komandą, tačiau dabar ir mes žinome, kad esame stipri komanda. Aikštėje atrodėme gerai tiek puolime, tiek gynyboje“, – sakė L. Rademakers.

Po trečiojo turo turnyrinėje lentelėje pirmauja Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“. Antroje vietoje rikiuojasi Vilniaus „Eglė“, trečioje Panevėžio „HC Kova“, ketvirtoje Klaipėdos „Dragūnas“, o penktoje Kauno „Žalgiris“. Jau trys sužaisti LMRL turai rodo, kad kova dėl aukščiausių pozicijų šį sezoną bus ypač atkakli.

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