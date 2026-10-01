Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Prahoje Lietuvos poros šešis kartus lipo ant apdovanojimų pakylos

2026-10-01 14:16 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 14:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26–27 d. Prahoje, Čekijoje, vykusiose WDSF ir DSE varžybose Lietuvos sportininkai sėkmingai varžėsi suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir senjorų grupėse. Savaitgalį mūsų šalies poros net šešis kartus lipo ant apdovanojimų pakylos – iškovojo tris pirmąsias, vieną antrąją ir dvi trečiąsias vietas.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 26–27 d. Prahoje, Čekijoje, vykusiose WDSF ir DSE varžybose Lietuvos sportininkai sėkmingai varžėsi suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir senjorų grupėse. Savaitgalį mūsų šalies poros net šešis kartus lipo ant apdovanojimų pakylos – iškovojo tris pirmąsias, vieną antrąją ir dvi trečiąsias vietas.

REKLAMA
0

Ryškiausias Lietuvos porų rezultatas pasiektas WDSF World Open suaugusiųjų standartinių šokių grupėje. Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“) tarp 67 porų tapo varžybų nugalėtojais. Finale Lietuvos duetas surinko 181,550 balo ir artimiausius varžovus aplenkė 6,900 balo skirtumu. Marius ir Domilė finale buvo nepralenkiami visuose penkiuose šokiuose. Už lėtą valsą ir Vienos valsą jie surinko po 36,500 balo, už tango – 36,200, lėtą fokstrotą – 36,250, o kvikstepą – 36,100 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prizinę vietą Lietuvos sportininkai iškovojo ir WDSF senjorų I standartinių šokių grupėje. Rolandas Lydekaitis ir Viktorija Lėgaudaitė-Lydekaitienė (Kauno „Sūkurys“) tarp 10 porų užėmė 2 vietą. Finale už tango, Vienos valsą ir lėtą fokstrotą Lietuvos pora buvo įvertinta antrosiomis vietomis, o už lėtą valsą ir kvikstepą – trečiosiomis.

REKLAMA
REKLAMA

WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje ant apdovanojimų pakylos taip pat lipo Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Kaspinas“). Tarp 40 porų Lietuvos duetas iškovojo bronzos medalius.

REKLAMA

Dar viena Lietuvos poros pergalė pasiekta DSE Children Grand Prix jaunių II standartinių šokių grupėje. Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) tarp 31 poros iškovojo 1 vietą. Finale Lietuvos pora laimėjo keturis šokius, o už lėtą fokstrotą buvo įvertinta antrąja vieta.

Lotynų Amerikos šokių programoje Herkus ir Izabelė taip pat pateko į finalą ir tarp 34 porų užėmė 4 vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Sėkmingi rezultatai pasiekti ir DSE Children Grand Prix grupėse. Jaunių I standartinių šokių kategorijoje nugalėtojais tapo Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė (Šiaulių „Šypsena“), kurie finale laimėjo visus penkis šokius. Trečiąją vietą šioje grupėje iškovojo Kajus Norkus ir Danielė Andrulytė (Šiaulių „Šypsena“). Iš viso čia varžėsi 20 porų.

Mantvydas ir Lėja sėkmingai pasirodė ir jaunių I Lotynų Amerikos šokių grupėje. Duetas pateko į finalą ir tarp 22 porų užėmė 4 vietą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų