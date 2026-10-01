Prahoje Lietuvos poros šešis kartus lipo ant apdovanojimų pakylos

Ryškiausias Lietuvos porų rezultatas pasiektas WDSF World Open suaugusiųjų standartinių šokių grupėje. Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“) tarp 67 porų tapo varžybų nugalėtojais. Finale Lietuvos duetas surinko 181,550 balo ir artimiausius varžovus aplenkė 6,900 balo skirtumu. Marius ir Domilė finale buvo nepralenkiami visuose penkiuose šokiuose. Už lėtą valsą ir Vienos valsą jie surinko po 36,500 balo, už tango – 36,200, lėtą fokstrotą – 36,250, o kvikstepą – 36,100 balo.
Prizinę vietą Lietuvos sportininkai iškovojo ir WDSF senjorų I standartinių šokių grupėje. Rolandas Lydekaitis ir Viktorija Lėgaudaitė-Lydekaitienė (Kauno „Sūkurys“) tarp 10 porų užėmė 2 vietą. Finale už tango, Vienos valsą ir lėtą fokstrotą Lietuvos pora buvo įvertinta antrosiomis vietomis, o už lėtą valsą ir kvikstepą – trečiosiomis.
WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje ant apdovanojimų pakylos taip pat lipo Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Kaspinas“). Tarp 40 porų Lietuvos duetas iškovojo bronzos medalius.
Dar viena Lietuvos poros pergalė pasiekta DSE Children Grand Prix jaunių II standartinių šokių grupėje. Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) tarp 31 poros iškovojo 1 vietą. Finale Lietuvos pora laimėjo keturis šokius, o už lėtą fokstrotą buvo įvertinta antrąja vieta.
Lotynų Amerikos šokių programoje Herkus ir Izabelė taip pat pateko į finalą ir tarp 34 porų užėmė 4 vietą.
Sėkmingi rezultatai pasiekti ir DSE Children Grand Prix grupėse. Jaunių I standartinių šokių kategorijoje nugalėtojais tapo Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė (Šiaulių „Šypsena“), kurie finale laimėjo visus penkis šokius. Trečiąją vietą šioje grupėje iškovojo Kajus Norkus ir Danielė Andrulytė (Šiaulių „Šypsena“). Iš viso čia varžėsi 20 porų.
Mantvydas ir Lėja sėkmingai pasirodė ir jaunių I Lotynų Amerikos šokių grupėje. Duetas pateko į finalą ir tarp 22 porų užėmė 4 vietą.
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