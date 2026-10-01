Maroke greičio ruožas nutrauktas dėl saugumo: Baciuškai liko du lemiami etapai

Ketvirtadienį aplink Zagorą automobilių ekipažams buvo numatytas 363 kilometrų greičio ruožas. Vis dėlto daliai dalyvių jo užbaigti įprasta tvarka nepavyko: saugumo ir medicininės pagalbos pajėgoms vykstant į incidentų vietas, organizatoriai neutralizavo lenktynes.
„Defender Rally“ komandos pateiktais duomenimis, dėl trasoje įvykusių avarijų nebeužteko laisvų sraigtasparnių, kad būtų galima užtikrinti pagalbą toliau lenktyniaujantiems ekipažams. Dalyviams nurodyta sustoti pasiektuose kontrolės punktuose ir laukti tolesnių instrukcijų.
R. Baciuška ir O. Vidalis sustojo vykdydami organizatorių nurodymą. Komanda patvirtino, kad ekipažui viskas gerai. Po laukimo sportininkams liepta grįžti tiesiai į bivuaką.
„Įveikę apie 300 kilometrų gavome nurodymą sustoti. Kurį laiką laukėme informacijos, kol paaiškėjo, kad lenktynių šiandien nebetęsime. Tokiose situacijose saugumas svarbiausias. Mums su Oriolu viskas gerai, grįžtame į bivuaką. Vieną gyvybę šiame ralyje jau sudeginome – dabar liko dvi dienos, kurias turime užbaigti be papildomų nesklandumų.“
„Stock“ kategorijoje dienos pradžioje vyko artima „Defender Rally“ komandos draugų kova. Sara Price pirmavo ties 37 ir 72 kilometro žymomis, o ties 107 kilometru iniciatyvą perėmė Stephane’as Peterhanselis, tuo metu amerikietę lenkęs vos 14 sekundžių. Sustabdžius lenktynes, dalies ekipažų rezultatai liko nepatvirtinti, todėl galutinę dienos klasifikaciją lems oficialus organizatorių sprendimas.
Trečiąją dieną paaiškėjo ir svarbus antrojo etapo rezultatų patikslinimas. Nors trečiadienį po važiuoklės gedimo R. Baciuškai ir O. Vidaliui pavyko patiems atnaujinti važiavimą ir pasiekti finišą, oficialiuose dokumentuose ekipažui už antrąjį etapą skirta 18 valandų „Stage Penalty“. Tai reiškia, kad už tą dieną pasaulio čempionato taškų lietuvis vis dėl to negavo.
Ši bauda neužkerta kelio tęsti ralį ir kovoti dėl taškų likusiuose etapuose bei galutinėje įskaitoje. Tačiau FIA prioritetiniams vairuotojams, kuriems priklauso R. Baciuška, tokio formato ralyje leidžiamas tik vienas toks „Stage Penalty“, kad jie galėtų būti klasifikuoti galutinėje įskaitoje. Antra tokia bauda reikštų galutinės klasifikacijos ir už ralio rezultatą skiriamų taškų praradimą.
Todėl ketvirtojo pasaulio čempiono titulo siekiančiam lietuviui likę du etapai turi ypatingą reikšmę. Šį sezoną sukauptas taškų rezervas išlaiko jį kovoje, tačiau galutinis rezultatas priklausys nuo jo patie ir technikos.
„Ultimate“ kategorijoje, kurioje lenktyniauja T1+ automobiliai, trečiojo etapo greičiausią laiką užfiksavo Sebastienas Loebas su „Dacia“. Bendrosios ralio įskaitos lyderiu tapo „Ford“ vairuotojas Carlosas Sainzas, už kurio rikiavosi Sethas Quintero su „Toyota“ ir kitas „Ford“ atstovas Nani Roma.
Penktadienį, spalio 2 dieną, laukia ketvirtasis ir priešpaskutinis Maroko ralio etapas – dar viena kilpa aplink Zagorą. Automobilių ekipažams numatytas ilgiausias šio ralio greičio ruožas: 384 kilometrai, o bendras dienos maršrutas su pervažiavimais sieks 516 kilometrų. Ralis finišuos šeštadienį, spalio 3 dieną.
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