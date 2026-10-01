Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Zverevas nukirto idėją keisti „Didžiojo kirčio“ taisykles: žodžių negailėjo net Djokovičiaus

2026-10-01 22:04 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 22:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antroji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas sėkmingai pradėjo pasirodymą Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos turnyre. Vokietis pirmajame rate 7:6 (7:1), 6:4 įveikė Cameroną Norrie (ATP-39).

Alexanderis Zverevas | EPA nuotr.

Antroji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas sėkmingai pradėjo pasirodymą Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos turnyre. Vokietis pirmajame rate 7:6 (7:1), 6:4 įveikė Cameroną Norrie (ATP-39).

REKLAMA
0

A. Zverevas atliko net 15 neatremiamų padavimų, tačiau turėjo pavargti dėl pergalės. Britas ne kartą privertė varžovą daug judėti po aikštelę ir turėjo progų perimti iniciatyvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete C. Norrie buvo vos per tašką nuo pergalės, tačiau A. Zverevas išsaugojo savo padavimą, o pratęsime pasinaudojo varžovo klaidomis. Vokietis laimėjo pirmus keturis taškus ir netrukus išsiveržė į priekį.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame sete abu tenisininkai ilgą laiką užtikrintai žaidė savo padavimų metu, tačiau A. Zverevas lemiamu momentu atliko savo darbą. Dešimtajame geime jis palaužė C. Norrie ir pirmu bandymu realizavo „match pointą“.

REKLAMA

Vokietis į Kiniją iš Europos atvyko vos prieš dvi dienas, kadangi praėjusį savaitgalį Londone atstovavo Europos komandai Laverio taurėje.

A. Zverevas po pergalės taip pat išsakė savo poziciją dėl vis garsiau svarstomos idėjos „Didžiojo kirčio“ turnyrų vyrų vienetų pirmuosiuose etapuose pereiti nuo penkių setų iki trijų setų formato. Pastaruoju metu tokia galimybė buvo minima kaip vienas iš būdų sutrumpinti mačus ir padaryti tenisą patrauklesnį žiūrovams, ypač jaunesnei auditorijai. A. Zverevas tokiai idėjai nepritaria ir pabrėžė penkių setų formato istorinę reikšmę.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra istorija. Sunkiausia laimėti mūsų sporte būtent todėl, kad žaidžiame iki trijų laimėtų setų. Fiziškai tai yra vienas ekstremaliausių išbandymų, kokį gali patirti“, – sakė vokietis.

Šių metų „US Open“ turnyreA. Zverevas du penkių setų mačus žaidė gerokai po vidurnakčio, tačiau tai jo nuomonės nepakeitė.

„Nežinau nė vieno žaidėjo, kuris norėtų žaisti iki dviejų laimėtų setų. Galbūt Novakas Djokovičius norėtų, nes, žinoma, jis dabar jau šiek tiek vyresnis, bet jeigu jo būtumėte paklausę prieš 10 ar 15 metų, tikrai nemanau, kad jis būtų to norėjęs“, – juokavo 29-erių vokietis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Romanas Safiullinas (ATP-84) netikėtai 6:3, 6:2 nugalėjo Italijos tenisininką Flavio Cobolli (ATP-7), kuris šiemet pasiekė „Roland Garros“ finalą.

Turnyrą tęs ir Hubertas Hurkaczas (ATP-41). Lenkas 5:7, 6:3, 6:4 įveikė amerikietį Learnerį Tieną (ATP-15), kuris praėjusiais metais Pekine pasiekė finalą.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų