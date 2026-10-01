Zverevas nukirto idėją keisti „Didžiojo kirčio“ taisykles: žodžių negailėjo net Djokovičiaus

A. Zverevas atliko net 15 neatremiamų padavimų, tačiau turėjo pavargti dėl pergalės. Britas ne kartą privertė varžovą daug judėti po aikštelę ir turėjo progų perimti iniciatyvą.
Pirmajame sete C. Norrie buvo vos per tašką nuo pergalės, tačiau A. Zverevas išsaugojo savo padavimą, o pratęsime pasinaudojo varžovo klaidomis. Vokietis laimėjo pirmus keturis taškus ir netrukus išsiveržė į priekį.
Antrajame sete abu tenisininkai ilgą laiką užtikrintai žaidė savo padavimų metu, tačiau A. Zverevas lemiamu momentu atliko savo darbą. Dešimtajame geime jis palaužė C. Norrie ir pirmu bandymu realizavo „match pointą“.
Vokietis į Kiniją iš Europos atvyko vos prieš dvi dienas, kadangi praėjusį savaitgalį Londone atstovavo Europos komandai Laverio taurėje.
A. Zverevas po pergalės taip pat išsakė savo poziciją dėl vis garsiau svarstomos idėjos „Didžiojo kirčio“ turnyrų vyrų vienetų pirmuosiuose etapuose pereiti nuo penkių setų iki trijų setų formato. Pastaruoju metu tokia galimybė buvo minima kaip vienas iš būdų sutrumpinti mačus ir padaryti tenisą patrauklesnį žiūrovams, ypač jaunesnei auditorijai. A. Zverevas tokiai idėjai nepritaria ir pabrėžė penkių setų formato istorinę reikšmę.
„Tai yra istorija. Sunkiausia laimėti mūsų sporte būtent todėl, kad žaidžiame iki trijų laimėtų setų. Fiziškai tai yra vienas ekstremaliausių išbandymų, kokį gali patirti“, – sakė vokietis.
Šių metų „US Open“ turnyreA. Zverevas du penkių setų mačus žaidė gerokai po vidurnakčio, tačiau tai jo nuomonės nepakeitė.
„Nežinau nė vieno žaidėjo, kuris norėtų žaisti iki dviejų laimėtų setų. Galbūt Novakas Djokovičius norėtų, nes, žinoma, jis dabar jau šiek tiek vyresnis, bet jeigu jo būtumėte paklausę prieš 10 ar 15 metų, tikrai nemanau, kad jis būtų to norėjęs“, – juokavo 29-erių vokietis.
Romanas Safiullinas (ATP-84) netikėtai 6:3, 6:2 nugalėjo Italijos tenisininką Flavio Cobolli (ATP-7), kuris šiemet pasiekė „Roland Garros“ finalą.
Turnyrą tęs ir Hubertas Hurkaczas (ATP-41). Lenkas 5:7, 6:3, 6:4 įveikė amerikietį Learnerį Tieną (ATP-15), kuris praėjusiais metais Pekine pasiekė finalą.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.