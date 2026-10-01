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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Naujame JAV universitetų sezone – sėkmingas Plytnykaitės debiutas

2026-10-01 13:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 13:45
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Lietuvos plaukikė Smiltė Plytnykaitė penktadienio vakarą debiutavo naujajame JAV universitetų plaukimo sezone – lietuvės atstovaujama Virdžinijos universiteto komanda startavo pirmą kartą vykstančioje College Swimming League (CSL) lygoje.

Smiltė Plytnykaitė („European Aquatics“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lietuvos plaukikė Smiltė Plytnykaitė penktadienio vakarą debiutavo naujajame JAV universitetų plaukimo sezone – lietuvės atstovaujama Virdžinijos universiteto komanda startavo pirmą kartą vykstančioje College Swimming League (CSL) lygoje.

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Varžybos vyko FMC Natatorium baseine Vestmonte, Ilinojaus valstijoje. Antrajame CSL mače susitiko keturios pajėgios JAV universitetų komandos – Virdžinijos, Šiaurės Karolinos valstijos (NC State), Džordžijos ir Alabamos.

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Plytnykaitė savo debiutinėse varžybose startavo 100 jardų plaukimo krūtine rungtyje, kurioje užėmė trečiąją vietą ir finišavo per 59,90 sek.

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S. Plytnykaitė 2025 m. Rumunijoje tapo Pasaulio jaunimo čempione 100 m krūtine distancijoje.

Lietuvė nusileido tik dviem NC State atstovėms – JAV universitetų čempionei ir Europos čempionei Eneli Jefimovai, nugalėjusiai su 57,63 sek. rezultatu, bei Morgan Cope, finišavusiai per 59,73 sek. Plytnykaitė aplenkė Virdžinijos komandos draugę Leah Hayes, kuri distanciją įveikė per 1:00,06.

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Vilnietė taip pat buvo Virdžinijos komandos, triumfavusios vadinamosiose „Super Skins“ varžybose, dalis.

Virdžinijos ketverto sudėtyje kartu su lietuve plaukė Sara Curtis, Claire Curzan ir Anna Moesch. Komanda visus keturis eliminacinių 4×50 jardų kompleksinio plaukimo estafetės etapus įveikė pirmoji, o lemiamame etape finišavo per 1:35,34 – 1,55 sek. greičiau už antrąją vietą užėmusią NC State komandą.

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CSL sezone dalyvauja 12 universitetų – tarp jų Virdžinijos, NC State, Alabamos, Džordžijos, Stanfordo, Kalifornijos, Mičigano, Indianos, Luisvilio ir Tenesio universitetai. Reguliarųjį sezoną sudaro šeši mačai, o vėliau laukia atkrintamosios varžybos ir čempionato finalas.

Viename mače komandos varžosi bendroje vyrų ir moterų įskaitoje. Kiekvienai komandai atstovauja po 14 vyrų ir 14 moterų, o vienas sportininkas gali startuoti daugiausia trijose individualiose rungtyse ir dvejose estafetėse.

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Vienas iš išskirtinių CSL elementų – „Skins“ rungtys. Tai kelių etapų eliminacinės 50 jardų lenktynės, kuriose po kiekvieno etapo dalis sportininkų pasitraukia iš kovos. Taip pat rengiamos „Super Skins“ – analogiško formato 4×50 jardų kompleksinio plaukimo estafetės.

Pirmajame savo CSL mače Virdžinijos komanda surinko 666 taškus ir tapo mačo nugalėtoja. Antra liko NC State komanda (554,5 tšk.), trečia – Alabama (263 tšk.), ketvirta – Džordžija (207,5 tšk.).

Kitas CSL mačas – 2026 m. spalio 2 d. (penktadienį), o Smiltės atstovaujamas universitetas dar vieną reguliarųjį sezono mačą plauks spalio 9 d.

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