17-metis japonas atliko neįtikėtiną žygdarbį: pasaulio rekordas ir Azijos žaidynių auksas

Tokijo vandens sporto centre S. Ohashi distanciją įveikė per 2 min. 4.83 sek. ir 0.65 sek. pagerino ankstesnį pasaulio rekordą. Iki šiol geriausias rezultatas priklausė Kinijos plaukikui Qinui Haiyangui, kuris 2 min. 5.48 sek. rezultatą pasiekė 2023 metų pasaulio čempionate Fukuokoje.
„Pasaulio rekordas buvo mano tikslas, todėl esu labai laimingas, kad jį pasiekiau. Ačiū mano sirgaliams, šeimai ir visiems, kurie mane palaikė“, – po finišo sakė japonas.
S. Ohashi artimiausiu metu jau turi naują tikslą – kitų metų pasaulio čempionate jis nori iškovoti aukso medalį.
Antrąją vietą Azijos žaidynėse užėmė Kazachstano atstovas Denisas Petrašovas. Jis nuo japono atsiliko net 3.84 sek. Bronzos medalį pelnė Pietų Korėjos plaukikas Cho Sungas Jae – jo rezultatas buvo 2 min. 8.76 sek.
Įspūdingas S. Ohashi pasirodymas neturėtų stebinti – dar prieš Azijos žaidynių startą japoną išskyrė Prancūzijos plaukimo žvaigždė Leonas Marchandas, olimpinis 200 m plaukimo krūtine čempionas.
„Aš jo bijau. Labai jo bijau. Jam vis dar tik 17 metų. Jo treneris yra labai geras, o kiti komandos nariai taip pat puikūs, todėl tikiuosi, kad jis ir toliau tobulės“, – apie S. Ohashi šią savaitę kalbėjo L. Marchandas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.