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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

17-metis japonas atliko neįtikėtiną žygdarbį: pasaulio rekordas ir Azijos žaidynių auksas

2026-09-24 18:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 18:05
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17-metis Japonijos plaukikas Shinas Ohashi ketvirtadienį savo šalies sirgaliams padovanojo įspūdingą reginį – Azijos žaidynėse jis iškovojo aukso medalį ir pagerino pasaulio rekordą 200 m plaukimo krūtine rungtyje.

Shinas Ohashi | Scanpix nuotr.

17-metis Japonijos plaukikas Shinas Ohashi ketvirtadienį savo šalies sirgaliams padovanojo įspūdingą reginį – Azijos žaidynėse jis iškovojo aukso medalį ir pagerino pasaulio rekordą 200 m plaukimo krūtine rungtyje.

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Tokijo vandens sporto centre S. Ohashi distanciją įveikė per 2 min. 4.83 sek. ir 0.65 sek. pagerino ankstesnį pasaulio rekordą. Iki šiol geriausias rezultatas priklausė Kinijos plaukikui Qinui Haiyangui, kuris 2 min. 5.48 sek. rezultatą pasiekė 2023 metų pasaulio čempionate Fukuokoje.

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„Pasaulio rekordas buvo mano tikslas, todėl esu labai laimingas, kad jį pasiekiau. Ačiū mano sirgaliams, šeimai ir visiems, kurie mane palaikė“, – po finišo sakė japonas.

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S. Ohashi artimiausiu metu jau turi naują tikslą – kitų metų pasaulio čempionate jis nori iškovoti aukso medalį.

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Antrąją vietą Azijos žaidynėse užėmė Kazachstano atstovas Denisas Petrašovas. Jis nuo japono atsiliko net 3.84 sek. Bronzos medalį pelnė Pietų Korėjos plaukikas Cho Sungas Jae – jo rezultatas buvo 2 min. 8.76 sek.

Įspūdingas S. Ohashi pasirodymas neturėtų stebinti – dar prieš Azijos žaidynių startą japoną išskyrė Prancūzijos plaukimo žvaigždė Leonas Marchandas, olimpinis 200 m plaukimo krūtine čempionas.

„Aš jo bijau. Labai jo bijau. Jam vis dar tik 17 metų. Jo treneris yra labai geras, o kiti komandos nariai taip pat puikūs, todėl tikiuosi, kad jis ir toliau tobulės“, – apie S. Ohashi šią savaitę kalbėjo L. Marchandas.

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