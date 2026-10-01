Alcarazas išvengė netikėto fiasko, o Fritzui ir Ruudui turnyras jau baigėsi

C. Alcarazui pirmajame sete teko atlaikyti 3 „set pointus“. Vis dėlto ispanas sėkmingai sužaidė pratęsimą ir išsiveržė į priekį.
Antrajame sete C. Alcarazas toliau eksperimentavo su kiek pakeista padavimo technika, tačiau tai ne visada pasiteisino. Ispanas triskart pralaimėjo savo padavimų serijas ir leido 22-ejų A. Michelsenui įgyti persvarą.
Lemiamame sete C. Alcarazas iškart įjungė aukštesnę pavarą. Septynių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas laimėjo pirmus du geimus, o vėliau kontroliavo mačo eigą ir užtikrintai užbaigė susitikimą.
„Tai buvo kitoks jausmas nei Laverio taurėje. Kamuoliukas atrodė didesnis, o aikštelė tikrai buvo šiek tiek lėtesnė nei uždaruose kortuose. Buvo nelengva prie to prisitaikyti. Buvo šiek tiek apmaudu, nes negalėjau žaisti savo žaidimo, savo stiliaus ir išlikti agresyvus. Buvo sunku, tačiau labai džiaugiuosi, kad sugebėjau suprasti, kaip turiu žaisti, ir galiausiai iškovojau pergalę. Man buvo labai svarbu tai pajusti prieš kitą etapą ir suprasti, ką turiu daryti kitame mače“, – po mačo sakė C. Alcarazas.
Ispanas taip pat atskleidė, kad jo pasiruošimą Tokijuje apsunkino beveik be perstojo pliaupęs lietus, todėl treniruotėms buvo skirta mažiau laiko.
Tayloras Fritzas (ATP-12) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 nusileido atranką įveikusiam Jaumei Munarui (ATP-64), o šeštas pagal skirstymą Casperas Ruudas (ATP-21) 6:7 (3:7), 3:6 pralaimėjo Luciano Darderi (ATP-19). Turnyrą jau baigė ir buvusi ketvirtoji pasaulio raketė Holgeris Rune (ATP-188). Po Achilo sausgyslės traumos grįžęs danas 3:6, 1:6 neatsilaikė prieš Kyrianą Jacquet (ATP-188).
Vos prieš porą dienų ATP 250 turnyre Kinijoje triumfavęs ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-28) 6:1, 6:7 (1:7), 4:6 neatsilaikė prieš italą Matteo Berrettini (ATP-47), o ispanas Rafaelis Jodaras (ATP-13) 1:6, 3:6 patyrė fiasko prieš nuo kvalifikacijos startavusį Danielį Vallejo (ATP-56).
Turnyre startuoti atsisakė buvusi 5-oji pasaulio raketė italas Lorenzo Musetti (ATP-25). Jis patyrė dešinės rankos piršto traumą.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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