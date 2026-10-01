Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas išvengė netikėto fiasko, o Fritzui ir Ruudui turnyras jau baigėsi

2026-10-01 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 21:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

ATP 500 turnyro Tokijuje (Japonija) pirmoji diena buvo kupina staigmenų, tačiau trečioji pasaulio raketė Carlosas Alcarazas išvengė sensacijos. Ispanas po atkaklios kovos 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 palaužė amerikietį Alexą Michelseną (ATP-34) ir išsaugojo galimybę apginti praėjusiais metais iškovotą titulą.

Carlosas Alcarazas | EPA nuotr.

ATP 500 turnyro Tokijuje (Japonija) pirmoji diena buvo kupina staigmenų, tačiau trečioji pasaulio raketė Carlosas Alcarazas išvengė sensacijos. Ispanas po atkaklios kovos 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 palaužė amerikietį Alexą Michelseną (ATP-34) ir išsaugojo galimybę apginti praėjusiais metais iškovotą titulą.

REKLAMA
0

C. Alcarazui pirmajame sete teko atlaikyti 3 „set pointus“. Vis dėlto ispanas sėkmingai sužaidė pratęsimą ir išsiveržė į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete C. Alcarazas toliau eksperimentavo su kiek pakeista padavimo technika, tačiau tai ne visada pasiteisino. Ispanas triskart pralaimėjo savo padavimų serijas ir leido 22-ejų A. Michelsenui įgyti persvarą.

REKLAMA
REKLAMA

Lemiamame sete C. Alcarazas iškart įjungė aukštesnę pavarą. Septynių „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas laimėjo pirmus du geimus, o vėliau kontroliavo mačo eigą ir užtikrintai užbaigė susitikimą.

REKLAMA

„Tai buvo kitoks jausmas nei Laverio taurėje. Kamuoliukas atrodė didesnis, o aikštelė tikrai buvo šiek tiek lėtesnė nei uždaruose kortuose. Buvo nelengva prie to prisitaikyti. Buvo šiek tiek apmaudu, nes negalėjau žaisti savo žaidimo, savo stiliaus ir išlikti agresyvus. Buvo sunku, tačiau labai džiaugiuosi, kad sugebėjau suprasti, kaip turiu žaisti, ir galiausiai iškovojau pergalę. Man buvo labai svarbu tai pajusti prieš kitą etapą ir suprasti, ką turiu daryti kitame mače“, – po mačo sakė C. Alcarazas.

REKLAMA
REKLAMA

Ispanas taip pat atskleidė, kad jo pasiruošimą Tokijuje apsunkino beveik be perstojo pliaupęs lietus, todėl treniruotėms buvo skirta mažiau laiko.

Tayloras Fritzas (ATP-12) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 nusileido atranką įveikusiam Jaumei Munarui (ATP-64), o šeštas pagal skirstymą Casperas Ruudas (ATP-21) 6:7 (3:7), 3:6 pralaimėjo Luciano Darderi (ATP-19). Turnyrą jau baigė ir buvusi ketvirtoji pasaulio raketė Holgeris Rune (ATP-188). Po Achilo sausgyslės traumos grįžęs danas 3:6, 1:6 neatsilaikė prieš Kyrianą Jacquet (ATP-188).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vos prieš porą dienų ATP 250 turnyre Kinijoje triumfavęs ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-28) 6:1, 6:7 (1:7), 4:6 neatsilaikė prieš italą Matteo Berrettini (ATP-47), o ispanas Rafaelis Jodaras (ATP-13) 1:6, 3:6 patyrė fiasko prieš nuo kvalifikacijos startavusį Danielį Vallejo (ATP-56).

Turnyre startuoti atsisakė buvusi 5-oji pasaulio raketė italas Lorenzo Musetti (ATP-25). Jis patyrė dešinės rankos piršto traumą.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų