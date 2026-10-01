„Delfi“: įtakingiausio politiko titulą išlaikė Nausėda, sąraše – Avulis, Grunskienė, Alekna

Įtakingiausiu visuomenininku išrinktas Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovu – Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulio atstovu – Arūnas Valinskas, įtakingiausiu sportininku – Mykolas Alekna.
Specialus „Delfi“ apdovanojimas už atsakingą lyderystę skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovui Vilmantui Vitkauskui.
Apdovanojimai įteikti žmonėms, kurie visuomenės ir elito vertinimu išrinkti įtakingiausiais Lietuvoje.
Sudarant šiuos reitingus remiamasi skirtingais tyrimais – visuomenės nuomonę aiškinasi tyrimų agentūra „Spinter“, elito atstovų – žurnalas „Reitingai“.
Nuo 2025-ųjų pirmą kartą skelbiamas ir apibendrintas reitingas, sudarytas pagal specialiai sukurtą metodiką.
Tradiciškai skelbiami įtakingiausiųjų sąrašai 7 grupėse: politikų, verslininkų ir ekonomistų, tarnautojų arba pareigūnų, visuomenininkų, žiniasklaidos, sporto bei pramogų pasaulio atstovų.
Šį tyrimą „Delfi“ organizuoja 12-ą kartą.
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