UEFA gavo naujus „Real“ pateiktus dokumentus dėl „Barcelona“ veiksmų „Negreiros bylos“ tyrime

UEFA ketvirtadienį oficialiai pranešė, kad iš Madrido „Real“ gavo reikšmingą kiekį dokumentų apie bylą, susijusią su buvusiu Ispanijos karališkosios futbolo federacijos Teisėjų techninio komiteto viceprezidentu J. M. E. Negreira.
„UEFA gali patvirtinti, kad iš Madrido „Real“ gavo reikšmingą kiekį dokumentų, susijusių su tebevykstančiu FC Barcelona tyrimu dėl J. M. E. Negreiros“, – teigiama organizacijos pranešime.
UEFA taip pat nurodė, kad naujausi dokumentai perduoti organizacijos Etikos ir drausmės inspektoriams. Jie šią medžiagą įvertins vykdydami tolesnę bylos peržiūrą.
„Negreiros byla“ susijusi su mokėjimais, kuriuos „Barcelona“ atliko bendrovėms, siejamoms su J. M. E. Negreira. Jis ėjo Ispanijos teisėjų techninio komiteto viceprezidento pareigas, o UEFA dėl galimo „Barcelona“ taisyklių pažeidimo tyrimą oficialiai pradėjo dar 2023 metais.
UEFA tuo metu paskyrė Etikos ir drausmės inspektorius ištirti, ar „Barcelona“ galėjo pažeisti organizacijos teisinę sistemą. Vėliau UEFA Apeliacinė institucija nusprendė sustabdyti procedūras dėl klubo dalyvavimo 2023–2024 metų UEFA turnyruose, tačiau pasiliko teisę jas atnaujinti, jei tai būtų pagrįsta vykstančio tyrimo rezultatais.
Madrido „Real“ ir „Barcelona“ jau ne vienerius metus yra tarp pagrindinių klubų, susijusių su diskusijomis dėl „Negreiros bylos“, tačiau galutinis UEFA vertinimas dėl naujausios pateiktos medžiagos dar nepaskelbtas.
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