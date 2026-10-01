Tartu varžybose Lietuvos poros iškovojo keturias prizines vietas

Ryškiausias rezultatas pasiektas WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje, kur Mykolas Inta ir Fausta Rupšytė (Klaipėdos „Žuvėdra“) tapo nugalėtojais. Lietuvos pora finale laimėjo visus penkis šokius ir tarp 12 duetų užtikrintai iškovojo 1 vietą. Tos pačios grupės finale šoko ir Raigardas Šarauskis bei Mingailė Miškinytė (Kauno „Tvistas“), užėmę 4 vietą. Aukščiausiai Lietuvos pora buvo įvertinta už Vienos valsą ir lėtą fokstrotą, kuriuose pelnė trečiąsias vietas.
Mykolas ir Fausta sėkmingai pasirodė ir WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje. Čia Lietuvos duetas iškovojo bronzos medalius tarp 16 porų. Finale už čia čia čia jie buvo įvertinti antrąja vieta, o už kitus keturis šokius – trečiosiomis.
Dar du sidabro medalių komplektus iškovojo Benas Linevas ir Simona Jefimenkaitė (Kauno „Tvistas“ ir Jonavos „Bonus“). DSE Children Grand Prix jaunių I Lotynų Amerikos šokių grupėje jie užėmė 2 vietą tarp aštuonių porų, finale už visus penkis šokius pelnę antrąsias vietas. Tokį pat rezultatą Benas ir Simona pakartojo jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje, kur taip pat finišavo antri.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.