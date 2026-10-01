„Crvena Zvezda“ po atkaklios kovos iškovojo pirmąją pergalę prieš „Anadolu Efes“

Dvikovą sukrėtė Mike‘o Jameso patirta sunki trauma trečiajame kėlinyje – veteranas aikštelę paliko tik neštuvų pagalba. Panašu, kad jam trūko Achilo sausgyslė, o tai reikštų sezono pabaigą.
Tris kėlinius komandos žingsniavo lygiai ir tik ketvirtojo ketvirčio pradžioje „Crvena Zvezda“ pelnė 7 taškus be atsako ir įgijo didžiausią pranašumą šiame mače – 63:55. Vis dėlto čia pat „Anadolu Efes“ atsakė savo atkarpa 6:0 ir priartėjo – 61:63. Likus 2,5 minutės skirtumas ištirpo iki vieno taško – 66:67. Čia pat šeimininkai pelnė 4 taškus iš eilės – 71:66.
Turkijos klubas intrigą iki maksimumo pakėlė prasidėjus paskutinei minutei – dvitaškis ir tiksli bauda likus 38 sekundėms skirtumą paliko tik 2 taškus – 71:73. Apsigynę svečiai net galėjo pirmauti, bet Collinas Malcolmas visiškai laisvas prametė, o priverstine pražanga sustabdytas Tysonas Carteris sumetė abi baudas (75:71) ir per 5 sekundes varžovai nieko nepakeisti nebegalėjo.
„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 18 (3/4 tritaškiai, 7 atk. kam.), Jordanas Nwora 12 (5 atk. kam.), Tysonas Carteris 11, Ognjenas Dobričius 10 (1/6 tritaškiai, 7 atk. kam., 4 per. kam.), Semi Ojeleye ir Davidas Krameris po 9.
„Anadolu Efes“: Jordanas Loydas 17 (3/5 tritaškiai, 7 atk. kam., 28 naud. bal.), Dario Šaričius (10 atk. kam.) ir Matthew Strazelis (2/6 tritaškiai) po 13, Mike‘as Jamesas 11.
Just Kai Jones things...— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026
OUTTA HERE 👋#MotorolaMagicMoment @Moto I @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/tOVTXYlrwl
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