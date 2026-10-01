Šeškus prisistatė – grįžo į NKL kovas solidžiai

Geriau rungtynes pradėjo šeimininkai. Po pirmojo kėlinio „Stekas“ pirmavo 25:22, o į ilgąją pertrauką išėjo turėdamas septynių taškų persvarą – 46:39.
Po pertraukos Šakių ekipa pradėjo vytis varžovus. Trečiąjį ketvirtį „Vytis-VDU“ laimėjo 23:17 ir prieš lemiamas dešimt minučių priartėjo iki minimumo – 62:63. Ketvirtajame kėlinyje svečiai pelnė 18, šeimininkai – 17 taškų, todėl pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 80:80.
Pratęsime taip pat vyko atkakli kova. Per papildomas penkias minutes „Vytis-VDU“ surinko 10 taškų, „Stekas“ – 9, o Šakių ekipa iš Ukmergės išsivežė pergalę 90:89.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jokūbas Rubinas, per kiek daugiau nei 29 minutes pelnęs 19 taškų, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 23 naudingumo balus.
Po 14 taškų pridėjo Paulius Velutis ir Nojus Vaivada. Vaivada taip pat atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 21 naudingumo balą. Nojus Lebskas pelnė 12 taškų ir atkovojo 7 kamuolius.
„Steko“ gretose po 23 taškus pelnė Edvinas Šeškus ir Dominykas Bučas. E.Šeškus surengė itin solidų pasirodymą – be 23 taškų, jis atliko 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 8 kamuolius ir surinko net 37 naudingumo balus. Bučas atkovojo 8 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.
„Stekas“: Edvinas Šeškus 23 (10 rez. perd., 8 atk. kam., 37 naud.), Dominykas Bučas 23 (8 atk. kam., 27 naud.), Darius Tarvydas 15, Arnas Adomavičius 9, Jamesas Claaras 7.
„Vytis-VDU“: Jokūbas Rubinas 19 (6 rez. perd., 23 naud.), Paulius Velutis ir Nojus Vaivada po 14, Nojus Lebskas 12 (7 atk. kam.), Tadas Augustauskas ir Arūnas Rimkus po 9.
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