Pirma mušusi Lietuvos U-21 rinktinė patyrė nesėkmę Vengrijoje

Budapešte vykusiose rungtynėse Andriaus Skerlos auklėtiniai 1:2 (1:1) nusileido Vengrijos futbolininkams.
Šiame lange ir cikle apskritai lietuviams dar liko vienerios rungtynės, jose lietuviai spalio 6-ąją Druskininkuose priims Kroatijos komandą. Dvikova startuos 20 valandą, įėjimas į rungtynes bus nemokamas.
Ketvirtadienio susitikimas itin sėkmingai prasidėjo lietuviams. Sužaidus kiek daugiau nei penkiolika minučių Romualdas Jansonas atliko baudos smūgį, o pirmasis prie atšokusio kamuolio suskubęs Dovas Grudzinskas iš arti nukreipė jį į tinklą ir išvedė lietuvius į priekį.
Visgi, dar pirmame kėlinyje vengrams pavyko rezultatą išlyginti. Sužaidus pusvalandį šeimininkai realizavo į lietuvių vartus skirtą baudinį ir rezultatas tapo lygus 1:1.
Po pertraukos teritorinę persvarą jau daugiau turėjo vengrai, tačiau lietuviai sėkmingai gynėsi. Visgi, kėliniui jau persivertus į antrą pusę, Vengrija vieną savo išpuolių užbaigė gražiu įvarčiu ir pirmą kartą rungtynėse išsiveržė į priekį.
Per likusį laiką daugiau įvarčių pelnyta nebuvo ir trys taškai liko Vengrijoje.
UEFA Europos vaikinų U21 čempionato atranka
Vengrija – Lietuva 2:1 (1:1)
Budapešto MTK stadionas; teisėjas – Bálintas Kiššas (Slovakija)
Įvarčiai: 30 min. Máté Tuboly (11 m.), 75 min. Csanád Vilmos Dénes (Vengrija) 16 min. Dovas Grudzinskas (Lietuva)
Įspėti: 35 min. Kevin Horváth, 69 min. Milán Pető (Vengrija); 60 min. Dovas Grudzinskas, 69 min. Edgaras Bierontas, 70 min. Dovydas Balsys (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Arnas Voitinovičius, Dovydas Balsys, Patrikas Matyžonok, Edgaras Bierontas, Martynas Šetkus, Dominykas Taučas, Ernestas Gudelevičius (63 min. Nikita Pavlovskij), Dovas Grudzinskas (81 min. Kajus Bička), Sidas Praleika, Romualdas Jansonas (63 min. Grant Emerhi), Jonas Usavičius (81 min. Vakaris Berenta).
Atsargoje: Vilius Šivickas, Tautvydas Burdzilauskas, Oskar Pukelis, Skirmantas Paukštys, Dovydas Sasnauskas.
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Likęs vaikinų U21 rinktinės spalio mėnesio grafikas:
Spalio 6 diena (antradienis)
20.00 val. Lietuva – Kroatija
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