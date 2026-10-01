Ivano Lytvynenko sezonas baigtas

Klubas pranešė, kad saugas dar rugsėjį rungtyniavo jausdamas skausmą, tačiau rinktinių pertraukos metu buvo nuspręsta problemą spręsti chirurginiu būdu.
Po operacijos I. Lytvynenko prognozuojama maždaug dviejų mėnesių reabilitacija, todėl šį sezoną į aikštę jis nebegrįš.
Tiesa, iš komandos stovyklos yra ir geresnių žinių. Po sunkių traumų kartu su komanda pastaruoju metu jau pradėjo treniruotis Nedas Klimavičius ir Dariušas Stankevičius, o po truputį sportuoti pradeda ir Giedrius Matulevičius.
Į treniruotes taip pat sugrįžo Nikola Petkovičius, kuris dėl sveikatos problemų praleido pastarąsias dvejas rungtynes.
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