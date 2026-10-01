Sunkiausia diena Maroke: teko ilsėtis važiuojant

„Labai labai sunki diena. Po vakar dar buvau neatsigavęs, tai visas rytinis pervažiavimas iki starto buvo snaudimas bevažiuojant. Prieš startą bandžiau atsibusti, bet kelios ekstremalios situacijos trasoje privertė greitai tą padaryti. Tiesa, tas pabudimas jėgų nepridėjo, tai diena buvo labai sunki fiziškai. Taip pat buvo labai karšta – išgėriau gal penkis šešis litrus vandens ir turbūt bent čia tikrai pasiekiau savo dienos rekordą“, – pavargęs, bet humoro jausmo neprarandantis sportininkas kalbėjo pasiekęs finišą.
A. Kanopkinas taip pat džiaugėsi, kad nors diena buvo ypatingai sunki, keturratis nepatyrė jokių pažeidimų, o jam pačiam prieš penktadienio startą svarbiausia tik gerai išsimiegoti.
Penktadienį sportininkams teks įveikti trumpesnę distanciją – viso 450 kilometrų, iš kurių 319 sudarys greičio ruožas. Jis, kaip ir ankstesnėmis dienomis bus sudarytas daugiausia iš akmenuoto dirvožemio. Tiesa, penktadienį laukia kiek mažiau kopų, kuriose keturračių įskaitos lyderis jaučiasi bene geriausiai. Dalyviai artėja link finišo – liko vos dvi dienos lenktyniavimo.
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