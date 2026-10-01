Navarro atskleidė, kas slypėjo už jos pykčio kortuose: „Buvau alkana kiekvieną valandą“

25-erių E. Navarro šiuo metu pasaulio reitinge užima 24-ąją vietą. 2024-ieji jai buvo proveržio metai – amerikietė pasiekė „Australian Open“ ir Vimbldono ketvirtfinalius, o gimtajame Niujorke vykusiame „US Open“ nužengė iki pusfinalio. Tais pačiais metais ji buvo pakilusi net į 8-ąją pasaulio reitingo vietą.
Visgi, 2025 metų pabaigoje milijardieriaus Beno Navarro dukrai buvo diagnozuotas santykinis energijos trūkumas sporte (RED-S), o vėliau paaiškėjo, kad ji taip pat serga autoimuniniu skydliaukės sutrikimu – Hashimoto tiroditu.
Šios problemos stipriai paveikė 2026 metų sezoną. E. Navarro pralaimėjo devynis iš pirmųjų 13 sezono mačų, o kovo pabaigoje buvo priversta pasitraukti iš Čarlstono turnyro. Tenisininkė teigė, kad pirmuosius požymius ilgą laiką ignoravo, nes tuo metu jos karjera klostėsi geriau, nei pati tikėjosi.
„Profesionaliame tenise dariau tai, ką mano komanda ir aš manėme esant geriausia. Visada buvau linkusi stumti save iki galimybių ribos. Ir tai veikė. Iš šalies viskas atrodė puikiai. Pasiekiau teniso aukštumų, gerokai viršijusių mano lūkesčius, kilo mano reitingas, gerėjo žaidimo lygis, aikštelėje tapau greitesnė ir atletiškesnė. Atrodė, kad esu geriausios formos savo gyvenime“, – socialiniuose tinkluose rašė E. Navarro.
Vis dėlto jos organizmas siuntė aiškius signalus. 2023 ir 2024 metais amerikietė neteko maždaug 14 kilogramų svorio.
Ji prisiminė ir 2024 metais Hobarto turnyre iškovotą pirmąjį WTA titulą. Nors tai buvo vienas svarbiausių jos karjeros pasiekimų, tuo metu E. Navarro jautėsi visiškai kitaip nei anksčiau.
„Buvau tarsi nesava. Patyriau emocijas, kurių anksčiau nebuvau patyrusi, bent jau ne tokiu mastu. Dirglumą, frustraciją, perfekcionizmą, nerimą ir, kas man buvo visiškai nebūdinga, pyktį“, – pasakojo amerikietė.
E. Navarro teigė kortuose jautusi „gilų vidinį pyktį“ ir net norėjusi sudaužyti visas savo krepšyje buvusias raketes, nors anksčiau niekada nebuvo turėjusi tokio noro. Tenisininkę pradėjo erzinti praktiškai viskas – jos komanda, aplinkiniai žmonės, situacijos, kurios skyrėsi nuo jai įprastos rutinos, kiekviena klaida ar pralaimėtas taškas. Vis dėlto ji stengėsi neparodyti savo emocijų aplinkiniams. Prie viso to ją nuolat lydėjo ir alkio jausmas – E. Navarro teigė buvusi alkana praktiškai kiekvieną valandą.
2025 metais prie šių problemų prisidėjo galvos skausmai, galvos svaigimas, vadinamasis „rūkas galvoje“, nuovargis, nerimas ir nuotaikų svyravimai. Galiausiai tenisininkė pradėjo konsultuotis su gydytojais, mitybos specialistais ir kitais ekspertais. Tuomet ji suprato, kad beveik visą šį laikotarpį negaudavo pakankamai energijos savo organizmo poreikiams.
Šiuo metu E. Navarro gydosi ir ruošiasi kitam sezonui, todėl nedalyvauja Azijos turnyrų serijoje.
„Šiemet priaugau šiek tiek svorio, tačiau kartu susigrąžinau gyvenimo džiaugsmą. Dabar turiu pakankamai energijos, kad galėčiau išnaudoti kiekvieną dieną, treniruotis ir varžytis taip intensyviai, kaip noriu, ir gyventi gyvenimą už teniso ribų“, – sakė amerikietė.
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