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TV3 naujienos > GOŽalgiris

Slevos išpažintis apie Lietuvoje užgimusius jausmus futbolininkei: „Mes susitikome labai tinkamu metu“

GoŽalgiris
2026-10-01 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 21:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno „Žalgiris“ tęsia Eurolygos maratoną. Šįvakar Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitinka su „Paris Basketball“ ekipa. Prieš kovą laidoje „GoŽalgiris“ krepšininkas Dustin Sleva pasakojo apie einančius antrus gyvenimo metus Lietuvoje ir santykius, kuriuos užmezgė su amerikiete futbolininke.

Kauno „Žalgiris“ tęsia Eurolygos maratoną. Šįvakar Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitinka su „Paris Basketball“ ekipa. Prieš kovą laidoje „GoŽalgiris“ krepšininkas Dustin Sleva pasakojo apie einančius antrus gyvenimo metus Lietuvoje ir santykius, kuriuos užmezgė su amerikiete futbolininke.

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Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Vyras pasakojo, kad šią vasarą teko dalyvauti nemažai vestuvių, tačiau itin ypatingą šventę jam teko praleisti. Priežastis nestebina – vasarą vyko pasiruošimas žaidimo sezonui, tad krepšininkas tikino prie to jau pripratęs.

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„Daug vestuvių ir praleidau... Praleidau net savo geriausio draugo vestuves. Bet, žinai, taip nutinka, kai turi būti čia ir žaisti krepšinį. Tačiau vis tiek buvo geras laikas“, – vasaros įspūdžiais dalijosi D. Sleva.

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Meilė Kaunui ir užgimę santykiai Lietuvoje

Krepšininkas tikino, kad praleidęs daugiau nei metus Kaune jau spėjo jį pamilti. Vyras prasitarė, kad tai jam itin artimas kraštas.

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„Kaunas dabar jau gali pradėti konkuruoti su Paryžiumi dėl tų antrųjų namų statuso. Manau, kad po šių metų jis galbūt net lenks jį. Paryžius yra antrieji namai tiesiog todėl, kad ten užaugau, ten geriau pažinau save ir turiu daugybę draugų. Bet atrodo, kad tai buvo taip seniai...“ – tikino vyras.

D. Sleva užsiminė apie Lietuvoje užgimusius jausmus amerikietei futbolininkei. Krepšininkas pasakojo, kaip pavyko išlikti darniuose santykiuose abiem gyvenant itin aktyviu, sportininkų gyvenimo ritmu.

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„Mes susitikome labai tinkamu metu. Susipažinome beveik Eurolygos sezono pabaigoje, o ji kaip tik svarstė baigti futbolininkės karjerą. Nors mūsų tvarkaraštis buvo beprotiškas, ji rasdavo laiko atvykti pas mane. Jos tvarkaraštis savaitgaliais buvo šiek tiek lengvesnis, ji turėdavo kelias laisvas dienas, įsėsdavo į autobusą ar traukinį, aš ją pasiimdavau ir kelioms dienoms likdavome kartu. O vasarą jau galėjome praleisti daug kokybiškesnio laiko kartu.

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Mums buvo labai lengva rasti ryšį nuo pat pirmos dienos. Nebuvo jokių „man reikia eiti į treniruotę“ ar „turiu įsipareigojimų, kurių tu nesuprasi“. Ji mane suprato nuo pat pradžių. Ji pati yra gyvenusi tiek amerikietiško, tiek europietiško sportininko gyvenimą — žaidė Rumunijoje, Albanijoje, Kipre... ne pačiose lengviausiose šalyse.

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Kai ji atvyko į Lietuvą, čia jau buvo daugiau struktūros, bet ji praėjo visą tą sunkų kelią. Ji puikiai supranta, kai papasakoju kokią istoriją arba kai pasakau, kad turiu kelias valandas per dieną treniruotis. Būtent todėl mes taip greitai susibendravome — vos susitikus iškart tapo aišku, kad norime būti kartu, net nereikėjo jokių papildomų aiškinimųsi“, – sakė D. Sleva.

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Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs. 

Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3. 

Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš „Paris Basketball“ žiūrėkite čia: 

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