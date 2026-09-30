Lo atskleidė, ką „Žalgiris“ turi žinoti prieš akistatą su „Paris“

Prieš komandos išvyką savo mintimis apie antradienio atmosferą „Žalgirio“ arenoje ir būsimus varžovus pasidalijo Maodo Lo.
„Jausmas buvo geras, sugrįžo prisiminimai iš praėjusio sezono. Žaisti savų sirgalių akivaizdoje ir patirti jų energiją visada yra nepakartojamas jausmas. Bandome žaisti kaip komanda, vakar buvome pozicijoje, kurioje galėjome laimėti rungtynes, tačiau padarėme klaidų. Turime ilgą rotaciją ir daug talento“, – kalbėjo vokietis.
Žalgirietis „Paris“ komandoje praleido 2024–2025 m. sezoną ir atskleidė, ko tikisi iš buvusios komandos žaidimo.
„Jie turi aiškų žaidimo stilių, nepriklausomai nuo to, kas yra komandos treneris. Jie žaidžia greitai, agresyviai – prieš tokias komandas niekada nėra lengva žaisti“, – pridėjo M.Lo.
Žalgirietis aptarė ir buvusio komandos draugo Nadiro Hifi pagrindines stiprybes, Ąžuolo Tubelio galingą sezono startą bei Londone įvykusias kontrolines rungtynes su Paryžiaus klubu.
„Žinome, ko laukti. Jie išlaikė tą patį identitetą ir žaidimo stilių, todėl turime būti pasiruošę“, – akcentavo M.Lo.
„Paris“ ir „Žalgirio“ dvikova prasidės ketvirtadienį 21.45 val. Lietuvos laiku.
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