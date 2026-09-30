Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lo atskleidė, ką „Žalgiris“ turi žinoti prieš akistatą su „Paris“

2026-09-30 16:53 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 16:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienio vakarą sužaidę pirmąsias šio Eurolygos sezono namų rungtynes Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau trečiadienį kelia sparnus į Prancūzijos sostinę, kurioje ketvirtadienį žalgiriečių laukia dvikova su vietos „Paris“ ekipa.

(BNS nuotr.)

Antradienio vakarą sužaidę pirmąsias šio Eurolygos sezono namų rungtynes Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau trečiadienį kelia sparnus į Prancūzijos sostinę, kurioje ketvirtadienį žalgiriečių laukia dvikova su vietos „Paris“ ekipa.

REKLAMA
0

Prieš komandos išvyką savo mintimis apie antradienio atmosferą „Žalgirio“ arenoje ir būsimus varžovus pasidalijo Maodo Lo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jausmas buvo geras, sugrįžo prisiminimai iš praėjusio sezono. Žaisti savų sirgalių akivaizdoje ir patirti jų energiją visada yra nepakartojamas jausmas. Bandome žaisti kaip komanda, vakar buvome pozicijoje, kurioje galėjome laimėti rungtynes, tačiau padarėme klaidų. Turime ilgą rotaciją ir daug talento“, – kalbėjo vokietis.

REKLAMA
REKLAMA

Žalgirietis „Paris“ komandoje praleido 2024–2025 m. sezoną ir atskleidė, ko tikisi iš buvusios komandos žaidimo.

REKLAMA

„Jie turi aiškų žaidimo stilių, nepriklausomai nuo to, kas yra komandos treneris. Jie žaidžia greitai, agresyviai – prieš tokias komandas niekada nėra lengva žaisti“, – pridėjo M.Lo.

Žalgirietis aptarė ir buvusio komandos draugo Nadiro Hifi pagrindines stiprybes, Ąžuolo Tubelio galingą sezono startą bei Londone įvykusias kontrolines rungtynes su Paryžiaus klubu.

„Žinome, ko laukti. Jie išlaikė tą patį identitetą ir žaidimo stilių, todėl turime būti pasiruošę“, – akcentavo M.Lo.

„Paris“ ir „Žalgirio“ dvikova prasidės ketvirtadienį 21.45 val. Lietuvos laiku.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų