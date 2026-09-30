Šios 6 frazės išduoda, kad jūsų santuoka – ant skyrybų ribos: išgirdę nepraleiskite pro ausis

Jos nebūtinai reiškia, kad žmogus jau priėmė galutinį sprendimą skirtis, tačiau gali rodyti nusivylimą, vienišumą ar santykiuose susikaupusią įtampą. Psichologai atkreipia dėmesį, kad tokiais atvejais svarbu ne ignoruoti išsakytus jausmus, o pabandyti suprasti, kas vyksta tarp partnerių, rašoma yourtango.com.
1. „Jaučiuosi lyg būčiau vienintelis bandantis“
Santykiuose abiejų žmonių pastangos nebūtinai turi būti vienodos kiekvieną dieną. Vis dėlto ilgainiui vienas partneris neturėtų jaustis taip, lyg visą santykių naštą neštų vienas.
Jeigu žmogus nuolat planuoja pasimatymus, inicijuoja pokalbius, stengiasi spręsti konfliktus ir rodo dėmesį, tačiau nejaučia atsako, ilgainiui gali atsirasti nusivylimas ir emocinis nuovargis.
Licencijuota klinikinė psichologė dr. Amy Mezulis yra pažymėjusi, kad vienpusiuose santykiuose žmogus gali jaustis nerimastingas, tuščias, vienišas, nesuprastas ar nesaugus. Pasak jos, tai, kaip žmogus jaučiasi savo santykiuose, gali būti vienas svarbiausių signalų, kad poroje kažkas negerai.
Todėl tokia frazė gali būti ne tik priekaištas, bet ir bandymas pasakyti, kad žmogus jau ilgą laiką jaučiasi santykiuose vienas.
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