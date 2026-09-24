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TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

15 metų vyro iš emigracijos laukusi Silvija negali patikėti, kaip viskas baigėsi: „Noriu įspėti kitas šeimas...“

2026-09-24 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 19:00
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„Nežinau, kaip sugyvensime su vyru, kai jis grįš po 15 metų emigracijoje“, – nerimastingu klausimu su naujienų portalu tv3.lt dalijosi skaitytoja Rita.

Sužinojusi apie iš emigracijos grįžtantį vyrą Silvija daugiau tylėti nebegali: „Buvau savo gyvenimo valdovė“ (Nuotr. 123rf.com, asociatyvi)
GALERIJA (16)

„Nežinau, kaip sugyvensime su vyru, kai jis grįš po 15 metų emigracijoje“, – nerimastingu klausimu su naujienų portalu tv3.lt dalijosi skaitytoja Rita.

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Niekada su vyru negalvojome, kad mums kada nors reikės atsiskirti, namus kurti ir vaikus auginti atskirai.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santykiai, meilė ir romantika

Vyras 15 metų praleido emigracijoje

Kai tik susituokėme nieko panašaus neįtarėme, tačiau prabėgus keliems santuokos metams pamatėme, kad iš mūsų dviejų lietuviškų algų ne kažin kas išeina.

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Tuo metu norėjome įsigyti savo namą, turėjome neseniai gimusią dukrytę, tad vyras pasiūlė nuvykti pusmečiui laiko padirbti į Norvegiją. Nors ir nenorėjau, bet sutikau, nes supratau, kad su augančia mažyle ilgai vieno kambario bute neišsiteksime.

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Taip prabėgo ne pusmetis, o 15 mūsų gyvenimo metų. Aš čia viena auginau dukrytę, vėliau dar ir sūnų, rūpinausi namais, dirbau, o jis ten stengėsi uždirbti pinigų, siųsdavo juos mums ir galiausiai nusipirkome būstą.

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Kai jį įsigijome, pasakiau jam – sugrįžk, metas pas šeimą, tačiau vyras atsakė, kad nori dar padirbėti tam, kad kuo greičiau atiduotumėme paskolą. Tuo metu sutikau, svarsčiau, kad toks sprendimas turbūt visiems bus į naudą, o sugrįžus visi galėsime gyventi laisviau.

Neslėpsiu, per visus tuos metus susigyvenau su vienatve. Iš pradžių vyro trūko, tačiau kadangi reikėjo auginti vaikus, nebuvo kada apie tai per daug mąstyti. Dienos bėgo viena po kitos – vaikai, namai, darbai, tėvai, pas kuriuos dažnai viešėdavome su vaikais.

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Susitikdavusi su draugėmis kartais netgi apsidžiaugdavau, kad vyras toli. Nors mes kalbėdavomės dažnai, nuvykdavome jo aplankyti, tačiau kasdienybėje manęs niekas nekontroliavo – eidavau, kur noriu, bendraudavau, su kuo noriu.

Nepaisant to, šiemet galutinai pavyko išsimokėti paskolą ir vyras pranešė, kad sugrįš pas mus su visam prieš pat Kalėdas. Kol kas vaikams dar nieko nesakėme – nutarėme, kad tai bus didelis kalėdinis siurprizas.

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Vis tik mano pačios širdyje neramu. Vis galvoju apie tai, kaip mums seksis sugyventi kartu, kai jis grįš. Jau tiek laiko gyvename atskirai, o tie keli susitikimai per metus būdavo ypatingi – visuomet stengdavausi būti pasitempusi, susišukavusi ir gražiai apsirengusi.

Žinau, kad kasdienybėje to tikrai nebus, nes užpuolus buities rūpesčiams mes visos šiek tiek apsileidžiame. Nerimauju, kad jis pamatys, kaip stipriai pasikeičiau tiek išore, tiek vidumi – dabar nebeesu ta jauna mergina, kuri sutiko už jo tekėti, o ant veido atsiradusios raukšlės byloja apie prabėgusius metus.

Tad dabar noriu įspėti kitas šeimas dėl emigracijos. Sudėtinga yra ne tik palikti savo šeimą, išvažiuoti gyventi svetur, įprasti prie gyvenimo atskirai, tačiau taip pat nelengva mėginti vėl kurti bendrą ateitį kartu po ilgo laiko gyvenant atskirai. 

Teksto autorė: skaitytoja Rita

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