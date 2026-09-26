Košmaras dėl neužvilkto megztuko – iš Klaudijos jėga atėmė 2 mėnesių kūdikį: „Už kojyčių norėjo išplėšti“

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ laidos vedėjai Renata Šakalytė-Jakovleva ir Edgaras Navickas.
Septyniolikmetė Klaudija neseniai tapo mama. Kartu su vyru jie planavo ir laukė vaikelio gimimo, tačiau jaunos šeimos ramybė truko neilgai. Pagrindine kliūtimi ir tarnybų dėmesio objektu tapo mamos amžius ir vienas apsilankymas poliklinikoje.
„Iš poliklinikos gavo skundą, kad buvau aprengusi netinkamai, o tik su bodžiuku ilgomis rankovėmis, bet tą dieną buvo šilta“, – pasakojo Klaudija.
Šeimos gydytojai pasirodė, kad kūdikis aprengtas per mažai, nors, mamos teigimu, vaikas buvo vežimėlyje ir užklotas. Tai tapo dingstimi iškviesti Vaiko teisių apsaugos specialistus.
„Jūs rimtai? Mamai 17 metų, saulė šviečia, vasara, vidurvasaris, užklotas vaikas atvežtas netinkamai. Tai kur yra instrukcija, kaip aprengti vaiką tokiomis oro sąlygomis, kad nebūtų grėsmė jam?“ – klausė teisininkė Agnė Gredeckaitė
Vietoj pagalbos – ultimatumas ir kūdikio atėmimas
Atvykę specialistai jaunai mamai iškėlė sąlygą – arba ji vyksta į krizių centrą, arba vaikas bus paimtas. Būtent krizių centre Klaudija patyrė didžiulį šoką. Pabuvojusi ten vos kelias valandas, išsigandusi aplinkos bei darbuotojų, mergina pabėgo ir kurį laiką slėpėsi pas draugę.
Kai vyras išvyko atlikti karinės prievolės į kariuomenės rezervą, Klaudija ieškojo paramos ir glaudėsi pas artimuosius. Tačiau tarnybos reikalavo grįžti namo. Merginai grįžus pas mamą, prasidėjo tikrasis tarnybų spaudimas.
„Jūs per prievartą, sakau, negalite atimti, laužiatės. Kur orderis yra? Nukentėsite, visur yra kameros pas mus. Jūs parodykite pagrindą, kokiu dabar iš čia turite vaiką išimti?“ – pokalbį su policija prisiminė Klaudijos mama Reda.
Mergina kategoriškai atsisakė vykti į krizių centrą, nes nesuvokė, kodėl turėtų ten gyventi, kai turi mylinčią šeimą ir saugius namus. Tačiau toks atsisakymas tarnyboms tapo priežastimi jėga atskirti kūdikį nuo mamos.
„Vaiko teisės už kojyčių ir norėjo išplėšti lauk kūdikį. Vyras ir moteris buvo“, – kraupias įvykio detales atskleidė merginos tėvas Romualdas.
„Aš išėjau atlikti praktikos, prisiminti, kaip ginti Lietuvą į rezervo mokymus. O jūs, Lietuva, rimtai sugebėjote atimti iš manęs vaiką? – reagavo kariuomenėje esantis vaiko tėvas.
Teisininkė kovos už šeimą
Šeimos artimieji neslepia pykčio ir nusivylimo – visą laiką merginą supo tėvai, patėvis, brolis, pasiruošę padėti bet kokiame žingsnyje. Tačiau tarnybos pareiškė, kad mamai trūksta įgūdžių. Į studiją atvykusi teisininkė Agnė Gredeckaitė neslėpė nuostabos dėl tokio tarnybų elgesio.
„Jie sau leidžia paimti vaiką be jokio juridinio pagrindo. Tai vienintelė mama natūraliai nesuprato, kodėl ji turi rinktis pasirinkimą arba krizių centras, arba atimsime vaiką. Kur tas pagrindas?“ – piktinosi A. Gredeckaitė.
Teisininkė pabrėžė, kad atlikus dokumentų patikrinimą paaiškėjo, jog dar prieš pusmetį Vaiko teisių apsaugos skyrius tikrino gyvenimo sąlygas ir jokių pažeidimų nenustatė – sąlygos apibūdintos kaip idealios.
„Atviru tekstu sakau, antro vaiko Lietuvoje nenorėčiau gimdyti. Nuvesti vaiką pas šeimos gydytoją, saulėje šviečiant ar lietui lyjant, ne taip aprengus... Netinkamas drabužis – jūs rimtai?“ – stebėjosi teisininkė.
Ar pavyks suteikti pagalbą jaunai šeimai? Atsakymą sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.