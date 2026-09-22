Vaizdas Voldemaro ir Livitos namuose abejingų nepaliko – teisininkė rėžė: vaikus reikėjo atimti

Ar tėvams reikėtų baimintis Vaiko teisių, aiškinosi TV3 televizijos laidos „TV Pagalba“ gelbėtojai Renata ir Edgaras.
Voldemaras pasakojo apie prieš kurį laiką įvykusį skaudų įvykį. Į namus atvykusios tarnybos iš šeimos paėmė visus tris vaikus. Vyras tikino, kad darbuotojams užkliuvo ne tik netvarka, bet ir tai, kad tėtis atsisakė pasitikrinti blaivumą.
Baimė Vaiko teisių – pagrįsta?
Dėl šios priežasties Voldemaras atsidūrė areštinėje – ten, anot vyro, jam ir buvo nustatytas blaivumas. Voldemaras baiminasi, kad socialinės darbuotojos ruošiasi ir vėl atimti vaikus, kaip pats sako, net be priežasties.
„Jos prie bet ko kabinasi, (...) duoda tokių popierių pasirašyti, kad pačiam neįmanoma perskaityti“, – tikino Voldemaras.
Vyras piktinosi, kad tarnybos nori bendrauti, stebėti šeimos padėtį, tačiau nesupranta, kad jis dirba ir negali visada būti pasiekiamas. Kiek glaudesnį ryšį su Vaiko teisių darbuotojomis turinti Livita pasakojo, kad gyventi be vaikų buvo tikras košmaras, kurio nenori kartoti.
„Žaislus išdėlioji, sėdi, žiūri, apsiverki“, – pasakojo moteris.
Užfiksuoti kadrai šeimos namuose
Į studiją žengusi teisininkė Agnė Gredeckaitė tikino, kad Vaiko teisių darbuotojoms ji neturi jokių pastabų. Nors tėvai pasakojo, kad vaikai buvo paimti dėl kelių šiukšlių ant žemės, užfiksuoti vaizdo įrašai bylojo ką kita.
„Susipažinusi su dokumentais, kuriuos man teko analizuoti, aš kaip tik šį kartą netgi neturiu priekaištų Vaiko teisių apsaugos tarnybai ar socialinėms darbuotojoms, kurios prižiūri šitą šeimą. Geriausia ką galima buvo padaryti tuo atveju – laikinai paimti vaikus iš šios šeimos. Tai buvo stimulas, pasėkmė tėvams daryti minimalius, bet teigiamus pokyčius“, – sakė A. Gredeckaitė.
Kas laukia daugiavaikės šeimos ir kas iš tiesų dedasi jų namuose, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.