To išvysti nesitikėjo – šokiravo ir viską mačiusį Liną Jakštą: „Čia avarinės būklės viskas“

Kuo baigsis brolių susitikimas – žiūrėkite laidoje „TV Pagalba“.
Gelbėtojas Linas Jakštas nuvyko pas išsigandusį vyriškį Joną. Šis pasakojo, kaip apgaulės būdu vienas iš jo brolių, Petras, pasisavino jam priklausiusį tėvų palikimą.
„Brolienė ir brolis nuvežė pas notarą, sako: pasirašyk, tau anstoliai atims, areštuos. (...) Aš be elektros 35 metai“, – painią istoriją pasakojo Jonas.
Jono namas išgąsdino visko mačiusį Liną Jakštą
Anot vyro, Petras uždraudė elektrikui dėti jungiklius jo gyvenamame name. Tame pačiame name kadaise gyveno brolių tėvai, tad jiems mirus turtas buvo padalintas. Būtent tą namą, kuriame dabar gyvena Jonas, brolis apgaulės būdu ir pasisavino.
„Pasakė, negali nieko remontuoti, parodysiu aš jums, kai nuvažiuosim“, – apie nekokią namo būklę gelbėtoją įspėjo Jonas.
Anot vyro, sklinda kalbos, kad Petras nori parduoti tėvų namus. Jei taip nutiktų, Jonas atsidurtų gatvėje.
Vyro kaimynai pasakojo, kad varganai gyvenantį Joną maitina patys. Vyrui aplinkiniai teikia pagalbą ir šaltuoju metų laiku.
L. Jakštas stebėjosi, kaip atrodo namo durys – norėdamas patekti į vidų arba jas uždaryti, Jonas naudoja plaktuką. Anot gelbėtojo, vyriškis gyvena pavojingomis sąlygomis.
„O Dieve, čia užgriūti ant tavęs viskas gali. (...) Čia užsidegę viskas būtų, čia avarinės būklės viskas“, – stebėjosi gelbėtojas.
Ką pavyko išsiaiškinti nuvykus pas Jono brolį Petrą – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.