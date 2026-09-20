Iš garažo sklindantis kvapas atkreipė pareigūnų dėmesį akimirksniu – siurprizai nesibaigė

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Vaizdas garaže priminė keistą vakarėlį: ant grindų išrikiuoti alaus buteliai, o marihuana – papilta ir paserviruota tiesiai ant stalo. Pareigūnai vieną iš vyrų užklupo tiesiog besisukantį suktinę.
„Žolė. – Kieno žolė? Nepasakysite kieno – važiuosite visi įtariami“, – rėžė pareigūnas.
Pamatę, kad išsisukti nepavyks, vyriškiai greitai pripažino, kad radiniai yra visų.
Marihuanos rado visuose garažo kampeliuose
Kratos metu visi trys piliečiai ištraukė dar daugiau draudžiamų medžiagų: vienas laikė marihuaną kišenėje, kitas – kuprinėje, o trečiasis savo dalį saugojo plastikinėje talpoje.
„Visi trys turi savo atskiras narkotines medžiagas. Visi trys būsite sulaikyti. Važiuosime dabar į ligoninę šlapimo tyrimą pasidaryti“, – konstatavo policininkai.
Apžiūrint patalpą, atidžiau pareigūnai surado ir daugiau siurprizų – rūkymui skirtą bongą bei papildomus marihuanos paketėlius.
Kas nutiks trims draugams – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.