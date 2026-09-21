Kur dingo dar vienas Žlabių vaikas? Kaimynės liudijimas gniaužia kvapą: šis vaizdas iki šiol stovi akyse

Kur dingo dar vienas šeimos vaikas, aiškinosi TV3 televizijos laidos „TV Pagalba“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Per visą šalį nuskambėjusi vos kelių savaičių mergaitės Jausmėjos mirtis itin sukrėtė ne vieną. Žlabių šeimai nutikusią nelaimę žmonės ėmė nagrinėti itin detaliai. Medikams patikinus, kad mergaitė į ligoninę buvo atvežta jau kritinės būklės, iškilo klausimas, ar šeima tinkamai ja pasirūpino.
Kur dingo dar vienas šeimos vaikas?
Šį klausimą toliau kelia kaimynės Vilija ir Vladislava. Moterys tikino turinčios begalę įrodymų, jog šeima gyvena sąlygomis, keliančiomis grėsmę vaikams ir jiems patiems.
Vilija parodė S. Žlabienės įrašą socialiniuose tinkluose. Nuotraukoje – besilaukianti moteris, tačiau kur dingo joje matomas vaisius?
Vilija nurodė dar vieną įrašą, įkeltą po mėnesio. Jame aptarinėjamas „pabėgęs nėštumas“. Kaimynė susirūpino, kas nutiko pilvelyje augusiai gyvybei.
„Tai yra ne jūsų reikalas. (...) Būna savaiminių persileidimų, taip ir buvo, yra dokumentai. (...) Kadangi nėštumų buvo daug, vienas po kito, kūnas nespėja atsistatyti ir atrodo kaip nėščios. Buvo 17 savaičių“, – pasakojo S. Žlabienė.
Gelbėtoja Rūta Filejeva prašė S. Žlabienės dokumentų, kad įsitikintų, jog moters pasakojimas yra tiesa.
„Norėsiu patvirtinti visuomenei, kad tai nebuvo kriminalas, kad jūs neužkasėte kūdikio, kad nieko nenužudėte“, – sakė R. Filejeva.
Susirūpino vaikų auginimu
Vilija pasakojo apie ją sutraumavusį įvykį, kai pastebėjo S. Žlabienės vyrą su vaiku prie ežero. Moteris iš pradžių nesuprato, ką mato savo akimis – ji tikino nesuvokianti, kaip kritinės būklės mažylė galėjo būti laikoma nuoga, padėta ant žemės.
„Aš patyriau šoką, aš pati kreipiausi į psichologus, vien dėl to, kad tai, ką aš pamačiau, tai, ką išvydau – man po šiol stovi akyse. (...) Leidausi nuo kalniuko maudytis ir matau tupintį žmogų. Prieš jį padėta – man taip pasirodė – kaip mėsos gabalas“, – pasakojo Vilija.
Ką dar apie Žlabių šeimą papasakos kaimynės – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.