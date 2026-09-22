Milanos Jašinskytės naujas mylimasis paviešino laišką: kreipėsi į lietuvius

Socialiniuose tinkluose M. Jašinskytė paviešino įrašą, kuriame pasidalijo savo naujo mylimojo mintimis.
Amerikietis kreipėsi į lietuvius
„Nuoširdžiai dėkojame už gražius žodžius, šilumą ir meilę, kurią su Milana pajutome iš širdelėmis papuoštų komentarų ir jūsų palaikymo. Su šviesa ir meile.
Man Lietuva tapo kur kas daugiau nei šalimi žemėlapyje. Per meilę moteriai man atsivėrė langas į tautos stiprybę, grožį, atsparumą ir nepaprastą raidą. Per vieną kartą ši tauta pakeitė savo ateitį, kartu išsaugodama itin ilgos istorijos atmintį.
Kaip amerikietis, esu kilęs iš jaunos šalies, puoselėjančios savitą, nerimastingą tikėjimą laisve. Lietuva neša savyje kai ką kita – senovinę sielą, sunkiai iškovotą nepriklausomybę, gilią kultūrinę atmintį ir tvirtą suvokimą, kokią kainą turi laisvė. Tai šalis, kurios santūrumą ir budrumą suformavo patirta priespauda, tačiau ji sukūrė erdvę saviraiškai. Ji galinga, drąsi, tiesmuka, nemėgstanti tuščių kalbų, tačiau kartu trokštanti žaisti ir būti matoma. Ji jauna, kupina jaudulio, o kažkur tarp mūsų dviejų pasaulių vyksta kai kas nuostabaus. Esame tarsi toje pačioje smėlio dėžėje – jauni ir kupini gyvybės.
Susitinka skirtingos istorijos. Skirtingos kalbos, žaizdos, viltys ir svajonės. O kartais jos susitinka per du žmones, pasirengusius pakankamai įdėmiai klausytis, kad iš tiesų suprastų vienas kitą – ranka prie rankos, bučiniu prie bučinio, oda prie odos, akimis į akis. Tik per santykį – ir sunkų, ir švelnų – galiu pajusti ir suprasti žmogų, žmonių esmę, jų kaulus ir tai, kas slypi giliau.
Per tave didžiuojuosi būdamas amerikietis, nors mano giminės šaknys Europoje. Vis dėlto mūsų šalis jau pakankamai sena, kad galėtume vadintis amerikiečiais, ir aš didžiuojuosi šiuo vardu. Lietuva saugo atmintį, puoselėja savo kultūrą ir užtikrintai kuria ateitį. Tai jaučiu kaskart, kai Milana kalba apie tai, kaip didžiuojasi būdama lietuvė, ir apie savo misiją išreikšti save, jausti ir būti ištikimai savo esybei, širdžiai ir savo žemei.
Jaučiuosi apdovanotas likimo, kad per ją galiu patirti bent mažą dalelę Lietuvos.
Tegul ir toliau kuriame daugiau laisvės, daugiau gijimo, daugiau tarpusavio supratimo ir daugiau meilės tarp mūsų pasaulių.
Su meile – iš amerikiečio širdies Lietuvai.
Billy“, – rašoma įraše.
Primename, kad pirmąsias nuotraukas su mylimuoju Milana dar visai neseniai paviešino socialiniame tinkle.
Ten moteris pozavo fotosesijoje paplūdimyje kartu su širdies draugu Billy Beyer. Nuotraukose netrūko artumo – jiedu užfiksuoti besibučiuojantys, besilaikantys rankomis, apsikabinę.
Prie kadrų buvo rašoma:
„Jaučiuosi taip, tarsi žengtume per savo pačių meilės istorijos puslapius, tiksliai nežinodami, ką atneš kitas skyrius, tačiau jausdami kiekvieną žodį, kai jis prieš mus atsiveria. Tai mano Milana. Tai mano Billy.“
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