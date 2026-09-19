7 metus atskirai su vyru mieganti Danguolė nebežino, ar tai normalu: štai kokia tiesa

Mudu su vyru visai neseniai atšventėme 25-ąsias vestuvių metines, o pastaruosius septynerius metus miegame atskirai.
Pasirinkome taip ne dėl to, kad dažnai pyktumėmės, mums būtų nemalonu vienas su kitu miegoti, bet dėl to, jog jis knarkia, o aš noriu kokybiškai išsimiegoti.
Nusprendė kartu su vyru miegoti atskirai
Gerai prisimenu, kai pirmą kartą savo draugėms pasakiau, kad vyras miega kitame kambaryje. Tada jos visos nuščiuvo. Pradėjo manęs klausinėti, kodėl čia taip, ar mes pykstamės, ar ketiname skirtis.
Staiga jos patapo mūsų santykių specialistėmis ir su didžiulėmis tariamos išminties akimis pradėjo aiškinti, kad tokie sprendimai nieko gero nežada, atseit, santykiai bemat mano akyse užges, o vyras pradės ieškoti geresnės.
Tada stipriai įširdau, netgi pati pradėjau galvoti, kad gal prie to knarkimo kažkaip prisitaikysiu, jeigu jau santykiai kybo ant plauko, tada vertėtų pasiaukoti.
Vis tik nieko panašaus neįvyko. Matydamas, kad vaikštau nerami, vyras tada paklausė manęs, kas nutiko. Aš jam papasakojau apie pokalbį su draugėmis, mūsų pasirinkimą, o jis tik nusijuokė. „Nežino, ką kalba“, – tąkart sakė jis.
Dabar jau septynerius metus miegame atskirai. Žinoma, kartais būna, kad miegame ir kartu – per išvykas, kai nakvojame ne namuose, tačiau didžiąją dalį laiko vakare atsisveikiname ir pasukame į skirtingus kambarius.
Mums toks būdas tinka, nes kiekvieną rytą ir vakarą leidžiame kartu, o savaitgaliais dar vykstame į sodą arba susitikti su vaikais. Dėl to raginu visas poras nepasiduoti kvailam aplinkinių spaudimui ir pasirinkti tai, kas geriausia jums.
Kiekviena pora – tai tarsi atskira valstybė, su savo įstatymais, piliečiais ir norais. Tik ji pati geriausiai žino, ko reikia jos gyventojams.
Teksto autorė: skaitytoja Danguolė
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