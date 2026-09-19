Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

7 metus atskirai su vyru mieganti Danguolė nebežino, ar tai normalu: štai kokia tiesa

2026-09-19 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Su vyru atskirai miegame jau septynerius metus ir nematau tame nieko blogo“, – rašė naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi Danguolė.

Susikabinimas rankomis, patalynė, laikrodis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (16)

„Su vyru atskirai miegame jau septynerius metus ir nematau tame nieko blogo“, – rašė naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi Danguolė.

REKLAMA
11

Mudu su vyru visai neseniai atšventėme 25-ąsias vestuvių metines, o pastaruosius septynerius metus miegame atskirai.

Pasirinkome taip ne dėl to, kad dažnai pyktumėmės, mums būtų nemalonu vienas su kitu miegoti, bet dėl to, jog jis knarkia, o aš noriu kokybiškai išsimiegoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santykiai, meilė ir romantika

Nusprendė kartu su vyru miegoti atskirai

Gerai prisimenu, kai pirmą kartą savo draugėms pasakiau, kad vyras miega kitame kambaryje.  Tada jos visos nuščiuvo. Pradėjo manęs klausinėti, kodėl čia taip, ar mes pykstamės, ar ketiname skirtis.

REKLAMA
REKLAMA

Staiga jos patapo mūsų santykių specialistėmis ir su didžiulėmis tariamos išminties akimis pradėjo aiškinti, kad tokie sprendimai nieko gero nežada, atseit, santykiai bemat mano akyse užges, o vyras pradės ieškoti geresnės.

REKLAMA

Tada stipriai įširdau, netgi pati pradėjau galvoti, kad gal prie to knarkimo kažkaip prisitaikysiu, jeigu jau santykiai kybo ant plauko, tada vertėtų pasiaukoti.

Vis tik nieko panašaus neįvyko. Matydamas, kad vaikštau nerami, vyras tada paklausė manęs, kas nutiko. Aš jam papasakojau apie pokalbį su draugėmis, mūsų pasirinkimą, o jis tik nusijuokė. „Nežino, ką kalba“, – tąkart sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar jau septynerius metus miegame atskirai. Žinoma, kartais būna, kad miegame ir kartu – per išvykas, kai nakvojame ne namuose, tačiau didžiąją dalį laiko vakare atsisveikiname ir pasukame į skirtingus kambarius.

Mums toks būdas tinka, nes kiekvieną rytą ir vakarą leidžiame kartu, o savaitgaliais dar vykstame į sodą arba susitikti su vaikais. Dėl to raginu visas poras nepasiduoti kvailam aplinkinių spaudimui ir pasirinkti tai, kas geriausia jums.

Kiekviena pora – tai tarsi atskira valstybė, su savo įstatymais, piliečiais ir norais. Tik ji pati geriausiai žino, ko reikia jos gyventojams.

Teksto autorė: skaitytoja Danguolė

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
Gg
Gg
2026-09-19 22:18
Ir nieks neknarkia atskirai miegant , vieni privalumai . Ne jaunavedžiai gi nereikia čia vaidint meilės
Atsakyti
Labai gerai
Labai gerai
2026-09-19 19:05
Nuduodi ir eini i savo guli:)))
Atsakyti
Vita
Vita
2026-09-20 06:19
Tokius komentarus niekinis rašo vyrai.Moteris teisingai ir daro,kad miega skirtinguose kambariuose.Nes tai ji pailsi nuo krankenčio vyro.Tai neko nuostabaus nėra,kai kam tai nuostabą kelia.Pažystu nevieną porą,kurie miega skirtinguose kambariuose ir daugelį metų.Vienas knarkia,kitas išsimiegoti normaliai nori.Arba nori pasižiūrėt TV.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų