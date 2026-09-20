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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po bendros kelionės į Paryžių – Remigijus Žiogas viešai kreipėsi į buvusią žmoną Roveną

2026-09-20 09:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 09:48
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Renginių organizatorius Remigijus Žiogas neseniai sugrįžo iš kelionės, kurios metu aplankė Paryžiaus Disneilendą. Kartu su juo vyko ne tik vaikai, bet ir buvusi žmona Rovena, į kurią vyras po išvykos kreipėsi viešai. 

Remigijus Žiogas su buvusia žmona Romena ir vaikais (nuotr. Gabrieliaus Alonderio, asm. archyvo)
GALERIJA (10)

Renginių organizatorius Remigijus Žiogas neseniai sugrįžo iš kelionės, kurios metu aplankė Paryžiaus Disneilendą. Kartu su juo vyko ne tik vaikai, bet ir buvusi žmona Rovena, į kurią vyras po išvykos kreipėsi viešai. 

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Panašu, kad Remigijus ir Rovena – puikus pavyzdys, kaip net nutrūkus santuokai galima išlaikyti gražų ir pagarbų ryšį. 

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žiogas

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Žiogas kreipėsi į buvusią žmoną

Socialiniuose tinkluose pasidalijęs kelionės nuotraukomis, R. Žiogas viešai kreipėsi į buvusią žmoną ir dėkojo už jos indėlį kelionėje. 

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„Geriu rytinę kavą ir žiūriu nuotraukas, video ir šypsausi.. Viduje gera.. Kelionė buvo sunki, daug vaikščiojimo, stovėjimo, bumbėjimo, karščio ir visgi daugiau: juoko, adrenalino, nuotykių, laimės, džiaugsmo, apkabinimų..

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4 dienos, o atrodo lyg prabėgo 2 savaitės, tiek daug akimirkų. Ačiū, Rovena, už tavo kantrybę kelionėje.. Suvaldei visas visų audras, stresus ir pykčius. Labai tai vertinu“, – šiltai rašė R. Žiogas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai R. Žiogas pristatė savo naują mylimąją. 

Paaiškėjo, kad nauja jo mylimoji – švenčių dekoratorė Aistė Staponaitė. 

2025-ųjų pavasarį tapo aišku, kad Remigijus išsiskyrė su žmona Rovena.

 

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Praturteję
Praturteję
2026-09-20 13:37
iš durnelių prasčiokėlių užsakymų, baigia visiems įkyrėti su savais nenusisekusiais gyvenimais ir kvailom povyzom.
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f
f
2026-09-20 11:51
dar vienas dzibilas,nu kreipkis tu i ja o ne viesai,asile tu blt
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Kuo daugiau seilėtų selfių tuo kvailiau
Kuo daugiau seilėtų selfių tuo kvailiau
2026-09-20 13:51
Tuoj ir pasipiršimai ir skyrybos vyks bookaknygėse, instagramuose ir tviteriuose ir portaluose.
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