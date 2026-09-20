Po bendros kelionės į Paryžių – Remigijus Žiogas viešai kreipėsi į buvusią žmoną Roveną

Panašu, kad Remigijus ir Rovena – puikus pavyzdys, kaip net nutrūkus santuokai galima išlaikyti gražų ir pagarbų ryšį.
Žiogas kreipėsi į buvusią žmoną
Socialiniuose tinkluose pasidalijęs kelionės nuotraukomis, R. Žiogas viešai kreipėsi į buvusią žmoną ir dėkojo už jos indėlį kelionėje.
„Geriu rytinę kavą ir žiūriu nuotraukas, video ir šypsausi.. Viduje gera.. Kelionė buvo sunki, daug vaikščiojimo, stovėjimo, bumbėjimo, karščio ir visgi daugiau: juoko, adrenalino, nuotykių, laimės, džiaugsmo, apkabinimų..
4 dienos, o atrodo lyg prabėgo 2 savaitės, tiek daug akimirkų. Ačiū, Rovena, už tavo kantrybę kelionėje.. Suvaldei visas visų audras, stresus ir pykčius. Labai tai vertinu“, – šiltai rašė R. Žiogas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai R. Žiogas pristatė savo naują mylimąją.
Paaiškėjo, kad nauja jo mylimoji – švenčių dekoratorė Aistė Staponaitė.
2025-ųjų pavasarį tapo aišku, kad Remigijus išsiskyrė su žmona Rovena.
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