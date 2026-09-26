Rusų kalbos mokinių sparčiai mažėja, populiarėja vokiečių ir kitos kalbos mokyklose

Tokius duomenis BNS pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
2021–2022 mokslo metais rusų, kaip antrosios užsienio kalbos, mokėsi per 110 tūkst. mokinių, o šiemet – 65,7 tūkstančio.
„Pokytis renkantis užsienio kalbas ypač ryškiai matyti nuo 2022 metų, Rusijos pradėto plataus masto karo Ukrainoje“, – teigė ministerija.
Tuo metu antra populiariausia kalba – vokiečių. Jos šiemet mokosi 39 tūkst. mokinių, o šios kalbos populiarumas nuo karo pradžios, kai vokiečių mokėsi 25 tūkst. mokinių, pakilo daugiau nei 50 procentų.
Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai – nuo 10 tūkst. 2021–2022 metais iki 15 tūkst. šiemet.
Didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančių ispanų kalbos – nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkst. mokinių.
Dar tūkstantis moksleivių kaip antrąją užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai – lenkų.
Švietimo ministerija akcentuoja, kad mokslo metų pradžioje duomenys yra preliminarūs ir ilgainiui gali pasikeisti.
Dėmesį skiria vokiečių kalbai
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė BNS teigė, kad ministerija šiuo metu didelį dėmesį skiria vokiečių kalbos mokymo stiprinimui.
„(Rusų kalba yra – BNS) pasirenkamas dalykas ir tikrai natūraliai jis mažėja, procentas yra didelis mažėjimo, (...) nes vaikai nori rinktis tas kitas papildomas kalbas. Tikrai yra labai patraukli ir ispanų, italų kalba, mes dabar kaip tik dirbame ties vokiečių kalbos stiprinimo planu, kadangi vokiečių brigados kariai dabar jau Lietuvoje yra su šeimomis ir vaikai ugdomi“, – aiškino politikė.
R. Popovienė teigė, kad rusų kalbos populiarumas per ateinančius metus tikriausiai dar labiau mažės, tačiau drastiškų sprendimų nebemokyti rusų kalbos apskritai priimti negalima dėl pedagogų kitomis kalbomis trūkumo, be to, turi persikvalifikuoti ir patys rusų kalbos mokytojai.
„Aš manau, per penkerius – šešerius metus tas procesas susidėlios“, – sakė ministrė.
Be kita ko, atsižvelgiant į užsienio kalbų mokytojų poreikį, ypač regionuose, ir į tai, kad nuo šių metų rugsėjo mokyklose šalia anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų bus galima mokytis ir ispanų, kaip pirmosios užsienio kalbos, ministrė teigia, kad nuo šio rugsėjo ŠMSM atvėrė kelią daugiau specialistų dirbti Europos Sąjungos (ES) kalbų mokytojais.
„Mūsų pedagogų pritraukimo priemonių plane irgi dabar yra akcentas Europos šalių kalbų įvedimui. Mes akcentuojame, kad dėstyti dabar galės jau pradėti, kadangi trūkumas yra mokytojų, ir tie gimtakalbiai, ir tie, kurie labai gerai moka užsienio kalbą C1 lygiu ir tuo pat metu įgis pedagogų kvalifikaciją per dvejus metus“, – aiškino R. Popovienė.
Siekia pritraukti mokytojų
ŠMSM pabrėžia, kad dalyje šalies mokyklų iš viso nebėra šeštokų, besimokančių rusų kalbos kaip užsienio kalbos. Pavyzdžiui, praėjusiais mokslo metais rusų kalbos iš viso atsisakyta 51 mokykloje.
Vis tik ministerija akcentuoja iš savivaldybių girdinti pastebėjimus, kad stinga kalbų mokytojų, ypač sunku juos pritraukti į mažesnes rajonų mokyklas, todėl ŠMSM yra numačiusi keletą pedagogų pritraukimo priemonių.
„Į prioritetines pedagogikos specializacijas įtraukėme prancūzų kalbą ir vokiečių kalbą. Prioritetinių specializacijų studentai turi galimybę gauti stipendijas: įstojus į valstybės finansuojamas prioritetinių pedagogikos specializacijų bakalauro studijas ir gretutines studijas yra galimybė kas mėnesį gauti 481 euro stipendijas“, – komentare BNS nurodė ministerija.
„O tie, kurie sudaro sutartį su savivaldybe ar savivaldybės mokykla, ar valstybine mokykla ir įsipareigoja baigus studijas ten dirbti ne trumpiau kaip trejus metus per penkerių metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato, kas mėnesį gali gauti 814 eurų stipendijas“, – teigė ji.
ŠMSM nurodo, kad jau turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją sudaromos sąlygos įgyti kito mokomojo dalyko kompetencijų, pavyzdžiui, išmokti kalbų.
Anot ministerijos, sudaromos sąlygos skirtingais ir lanksčiais būdais – studijuojant bakalauro pedagogikos dalyko studijose, pasirenkant gretutines pedagogikos modulio studijas, rengti daugiau kalbų mokytojų – ispanų, prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų, taip pat ir lietuvių kalbos.
Ministerija pabrėžia, kad 2023–2024 mokslo metais 48 rusų kalbos mokytojai turėjo galimybę nemokamai ir prioriteto tvarka dalyvauti ES lėšomis finansuojamame projekte „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ ir studijuoti pasirinktą mokomojo dalyko modulį, kad įgytų naujų dalykinių kompetencijų ir turėtų teisę dirbti pagal kito mokomojo dalyko bendrojo ugdymo programą.
Pusė jų pasirinko ES užsienio kalbas, daugiausia vokiečių. Šiemet prioritetas taip pat teiktas rusų kalbos mokytojams.
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