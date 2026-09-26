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Martynas Katelynas sprendimą dėl naujo VSAT vado planuoja paskelbti spalio pradžioje

2026-09-26 16:03 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-09-26 16:03
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sprendimą dėl naujo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado planuoja paskelbti spalio pradžioje.

Lygindamas pareigūnus su omonininkais Martynas Katelynas sako kritikavęs VRM vadovybę (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sprendimą dėl naujo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado planuoja paskelbti spalio pradžioje.

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„Ministras, įvertinęs visas aplinkybes, savo sprendimą dėl naujo VSAT vado planuoja paskelbti spalio pradžioje“, – Eltai teigė ministro patarėjas komunikacijai Šarūnas Dvareckas.

Pirmadienį M. Katelynas žurnalistams teigė jau turintis kandidatą į VSAT vadovo postą, tačiau jo pavardės viešinti nepanoro, kol nėra baigtos visos kandidatui taikomos patikros.

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ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, o kitą bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę. 

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Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas. 

Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų. VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.

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