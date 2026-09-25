Pasieniečiai sulaikė, įtariama, tarnyba piktnaudžiavusį pareigūną

VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai su kolegomis iš Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio bei Kriminalinės žvalgybos skyrių sulaikė ketvirtadienį. Tuo metu pareigūnas nebuvo tarnyboje.
Jis sulaikytas Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba.
Ikiteisminiame tyrime yra 12 įtariamųjų
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Naujausiu šio tyrimo epizodu ir tapo Kabelių pasienio užkardos jaunesniojo specialisto sulaikymas. Jam pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnyba.
Iš viso šiame ikiteisminiame tyrime yra 12 įtariamųjų, iš jų – šeši pareigūnai.
Per pastarąjį mėnesį tai jau septintas sulaikytas pasienietis.
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