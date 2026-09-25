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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikytas dar vienas pareigūnas: VSAT skelbia, kas žinoma

2026-09-25 13:47 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-25 13:47
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Pasieniečių operacijos demaskuojant galimai nesąžiningus pareigūnus tęsiasi – ketvirtadienį Varėnoje ne tarnybos metu buvo sulaikytas dar vienas pareigūnas, rašoma VSAT pranešime žiniasklaidai.

VSAT (nuotr. Elta)

Pasieniečių operacijos demaskuojant galimai nesąžiningus pareigūnus tęsiasi – ketvirtadienį Varėnoje ne tarnybos metu buvo sulaikytas dar vienas pareigūnas, rašoma VSAT pranešime žiniasklaidai.

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VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą sulaikė VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai kartu su kolegomis iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio bei Kriminalinės žvalgybos skyrių.

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Pasieniečiai sulaikė dar vieną, įtariama, tarnyba piktnaudžiavusį pareigūną

VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Jį organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

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Naujausiu šio tyrimo epizodu ir tapo Kabelių pasienio užkardos jaunesniojo specialisto sulaikymas. Jam pareikšti įtarimai piktnaudžiavimu tarnyba.

Kova su korupcija yra pagrindinė VSAT Imuniteto valdybos funkcija. Šiemet po šios valdybos pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti 11 pareigūnų.

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