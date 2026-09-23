Pasieniečiai nutupdė droną: jis užsidegė, šalia rastas krovinys – 5 510 eurų vertės

Kontrabandininkai neteko dar vieno drono ir 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pasieniečių nutupdytas dronas užsidegė, bet kontrabandinės cigaretės išliko
Šiemet valstybės sieną su Baltarusija saugantys VSAT pareigūnai perėmė jau 58 bepiločius orlaivius – beveik tiek, kiek pernai per visus metus.
Naktį iš pirmadienio į antradienį pasienio ruože ties Liškūniškių kaimu (Šalčininkų r.) tarnybą vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai išgirdo nuo Baltarusijos pusės skrendančio drono garsą. Netrukus skraidyklę su kroviniu pamatė ir termovizoriaus ekrane. Pasieniečiai nedelsdami panaudojo tarnybinę antidroninę įrangą, kurios paveiktas bepilotis orlaivis pradėjo leistis miškingoje vietovėje.
Blokavus vietovę, buvo apžiūrėtos Liškūniškių ir Jokūbiškių kaimų bei Liudvinavo viensėdžio apylinkės, paieškai panaudotas tarnybinis bepilotis orlaivis.
Jau išaušus, antradienio rytą, ties Antaniškių kaimu, apie 800 metrų nuo valstybės sienos, pasieniečiai aptiko nukritusią skraidyklę. Ji buvo smarkiai nukentėjusi ne tik nuo smūgio į žemę, bet ir apdegusi. Prie drono pritvirtintuose dviejuose stačiakampio formos ryšuliuose rasta 1 000 pakelių (dvi gamyklinės dėžės) cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalių rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 510 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Gintaro Žagunio pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Ten pat, kaip bešeimininkis turtas, laikinai saugomos nelegalios cigaretės ir kontrabandininkų skraidyklė.
Šiemet per mažiau kaip 9 mėnesius pasieniečiai nutupdė 58 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus.
2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.