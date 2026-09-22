Neblaivus VSAT pareigūnas automobiliu nuvažiavo nuo kelio

Kaip pranešė Policijos departamentas, 0.28 val. Šiūparių kaime nuo kelio į griovį nuvažiavo nuosavą automobilį „BMW“ vairavęs 2001 metais gimęs VSAT Pagėgių rinktinės pareigūnas.
Vyras buvo neuniformuotas ir ne tarnybos metu. Jam nustatytas 2,58 promilės girtumas, pareigūnas uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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