„Virtus“ paskutinės sekundės tritaškiu dramatiškai įveikė Eurolygos čempionus

„Virtus“ trečiojo ketvirčio pabaigoje įgyti 5 taškų pranašumą, bet lemiamą kėlinį „Olympiacos“ pradėjo atkarpa 8:0 ir jau pirmavo – 80:78. Prieš prasidedant paskutinei minutei šeimininkai vėl veržėsi į priekį – 91:89.
Tuomet Mbaye Ndiaye pelnė dvitaškį su pražanga (92:91) ir OLY dar apsigynė, bet lygioje vietoje prarado kamuolį dar savo aikštelės pusėje ir oponentai atsakė dvitaškiu (93:92) ir lemiamai atakai Eurolygos čempionai turėjo 20 sekundžių – Jeanas Montero prasiveržimu pelnė du taškus (94:93) bei oponentams paliko 6 sekundes ir Marcusas Carras tritaškiu su sirena išplėšė pergalę.
„Virtus“: Marcusas Carras 22 (5/8 tritaškiai, 10 rez. perd., 30 naud. bal.), Aliou Diarra 18 (14 atk. kam., 30 naud. bal.), Derrickas Alstonas 17 (2/8 tritaškiai), Wendellis Moore‘as 12, Trentas Frazieris 9.
„Olympiacos“: Mbaye Ndiaye 23 (7 atk. kam., 29 naud. bal.), Tyleris Dorsey 22 (6/9 tritaškiai), Aleksandras Vezenkovas 20 (6 atk. kam.), Jeanas Montero 8.
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