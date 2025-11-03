Ukraina lenkia Vakarus: gamina daugiau artilerijos nei Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus

„Per praėjusius metus Ukraina pagamino 350 vienetų. 50 pabūklų – tai viena atskira artilerijos brigada. Tai leidžia įvertinti mastą: kelis kartus daugiau nei gamina Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus. Nė vienas iš mūsų sąjungininkų negamina tokio kiekio artilerijos“, – pabrėžė ekspertas.
Tačiau, kaip jis pridūrė, Rusijoje labai prasta padėtis su artilerijos vamzdžių gamyba. Po to, kai Ukrainos sąjungininkai įvedė sankcijas chromui, o Kazachstanas nustojo jį tiekti Rusijai, agresorė šalis, pagal Ukrainos Gynybos ministerijos Žvalgybos generalinio direktorato vertinimus, planuoja pagaminti tik apie 300 artilerijos pabūklų vamzdžių per metus, skelbia UNIAN.
„Tai labai mažai. Vieno pabūklo vamzdis, geriausiu atveju, gali atlaikyti apie 10 tūkstančių šūvių. 300 tokių vamzdžių po 10 tūkstančių šūvių – 3 milijonai šūvių per metus. Tai – teorinis maksimumas; viskas priklauso nuo sviedinių, parako ir panašių faktorių“, – sakė P. Narožnyj.
Mano, kad Ukraina gali priversti Trumpą tiekti „Tomahawk“ raketas
Į klausimą, ar Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nuspręs suteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketas ir kada tai galėtų įvykti, P. Narožnyj išreiškė nuomonę, kad „galiausiai priversime Trumpą ir galėsime gauti bent ribotą kiekį – iki 100 vienetų.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!