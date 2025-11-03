 
Karas Ukrainoje

Ukraina lenkia Vakarus: gamina daugiau artilerijos nei Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus

2025-11-03 18:30
2025-11-03 18:30

Ukraina ginkluojasi neregėtu tempu – šalis jau gamina kelis kartus daugiau artilerijos nei Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus. Karo ekspertas Pavelas Narožnyj sako, kad Ukrainos pramonė ne tik sparčiai didina „Bogdan“ pabūklų gamybą, bet ir įveikia medžiagų trūkumą, kai tuo metu Rusija susiduria su rimtomis problemomis dėl sankcijų poveikio.

Ukraina ginkluojasi neregėtu tempu – šalis jau gamina kelis kartus daugiau artilerijos nei Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus. Karo ekspertas Pavelas Narožnyj sako, kad Ukrainos pramonė ne tik sparčiai didina „Bogdan" pabūklų gamybą, bet ir įveikia medžiagų trūkumą, kai tuo metu Rusija susiduria su rimtomis problemomis dėl sankcijų poveikio.

„Per praėjusius metus Ukraina pagamino 350 vienetų. 50 pabūklų – tai viena atskira artilerijos brigada. Tai leidžia įvertinti mastą: kelis kartus daugiau nei gamina Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus. Nė vienas iš mūsų sąjungininkų negamina tokio kiekio artilerijos“, – pabrėžė ekspertas.

Tačiau, kaip jis pridūrė, Rusijoje labai prasta padėtis su artilerijos vamzdžių gamyba. Po to, kai Ukrainos sąjungininkai įvedė sankcijas chromui, o Kazachstanas nustojo jį tiekti Rusijai, agresorė šalis, pagal Ukrainos Gynybos ministerijos Žvalgybos generalinio direktorato vertinimus, planuoja pagaminti tik apie 300 artilerijos pabūklų vamzdžių per metus, skelbia UNIAN.

„Tai labai mažai. Vieno pabūklo vamzdis, geriausiu atveju, gali atlaikyti apie 10 tūkstančių šūvių. 300 tokių vamzdžių po 10 tūkstančių šūvių – 3 milijonai šūvių per metus. Tai – teorinis maksimumas; viskas priklauso nuo sviedinių, parako ir panašių faktorių“, – sakė P. Narožnyj.

Mano, kad Ukraina gali priversti Trumpą tiekti „Tomahawk“ raketas

Į klausimą, ar Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nuspręs suteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketas ir kada tai galėtų įvykti, P. Narožnyj išreiškė nuomonę, kad „galiausiai priversime Trumpą ir galėsime gauti bent ribotą kiekį – iki 100 vienetų.“

