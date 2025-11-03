 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos smūgis Juodojoje jūroje: sunaikintas elitinis Rusijos specialiųjų pajėgų būrys

2025-11-03 16:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 16:26

Ukrainos karinės jūrų pajėgos Juodojoje jūroje surengė taiklų smūgį elitiniam Rusijos specialiųjų pajėgų daliniui, buvusiam „Sivaš“ gręžimo platformoje. Apie tai pranešė Ukrainos karinės jūrų pajėgos.

Ukrainos smūgis Juodojoje jūroje: sunaikintas elitinis Rusijos specialiųjų pajėgų būrys (nuotr. Telegram)
27

Ukrainos karinės jūrų pajėgos Juodojoje jūroje surengė taiklų smūgį elitiniam Rusijos specialiųjų pajėgų daliniui, buvusiam „Sivaš" gręžimo platformoje. Apie tai pranešė Ukrainos karinės jūrų pajėgos.

1

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos smogė elitiniam priešo specialiajam daliniui, kuris buvo „Sivaš“ gręžimo platformoje. Kartu su Rusijos okupantų žvalgybos ir stebėjimo techninėmis priemonėmis buvo sunaikintas ir priešo raketinės sistemos (PTRK) ekipažas“, – teigiama pranešime.

Rusai bando pralaimėjimą pateikti kaip pergalę

Kariškiai pažymi, kad rusai, bandydami dar vieną pralaimėjimą pateikti kaip pergalę, platina vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, „Lancet“ šaudmenimis sunaikinamas Ukrainos karinių jūrų pajėgų kateris.

Tačiau, kaip nurodo Ukrainos karinės jūrų pajėgos, iš tiesų tai Ukrainos kariai sėkmingai panaudojo droną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos smūgis Kryme: sunaikinti Rusijos oro gynybos sistemos objektai (nuotr. Telegram)
Ukrainos smūgis Kryme: sunaikinti Rusijos oro gynybos sistemos objektai (1)
Dmitrijus Medvedevas (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas niršta: kuo daugiau Vakarai rems Ukrainą, „tuo baisesnė bus pabaiga“ (45)
Ukraina, Pokrovskas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske (2)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Staigus Trumpo pozicijos pasikeitimas dėl Ukrainos: Europa nebesupranta, ko jis siekia (57)

