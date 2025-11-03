Ukrainos smūgis Juodojoje jūroje: sunaikintas elitinis Rusijos specialiųjų pajėgų būrys

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos smogė elitiniam priešo specialiajam daliniui, kuris buvo „Sivaš“ gręžimo platformoje. Kartu su Rusijos okupantų žvalgybos ir stebėjimo techninėmis priemonėmis buvo sunaikintas ir priešo raketinės sistemos (PTRK) ekipažas“, – teigiama pranešime.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Rusai bando pralaimėjimą pateikti kaip pergalę
Kariškiai pažymi, kad rusai, bandydami dar vieną pralaimėjimą pateikti kaip pergalę, platina vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, „Lancet“ šaudmenimis sunaikinamas Ukrainos karinių jūrų pajėgų kateris.
Tačiau, kaip nurodo Ukrainos karinės jūrų pajėgos, iš tiesų tai Ukrainos kariai sėkmingai panaudojo droną.
