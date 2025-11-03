Rusijoje – sprogimai: pranešama apie atakuotą Saratovo naftos gamyklą

Socialinėse medijose vietos gyventojai pranešė apie sprogimus ir kaukusias sirenas. Netrukus pradėti skelbti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas smūgis.
Skelbiama apie smūgį Saratovo naftos perdirbimo gamyklai
„Telegram“ kanalas ASTRA išanalizavo vaizdo įrašus ir padarė išvadą, kad smūgis buvo suduotas Saratovo naftos perdirbimo gamyklai.
„Sprendžiant iš vaizdo įrašų, įrenginys uždengtas tinklu. Verta paminėti, kad vaizdo įraše jau matomas ugnies šaltinis vakarinėje gamyklos dalyje, galbūt šalia rezervuarų“, – rašoma kanale.
Dronai ne pirmą kartą atakuoja šią naftos perdirbimo gamyklą. Paskutinė ataka įvykdyta spalio 16 d., prieš tai – rugsėjo 16 d.
Saratovo naftos perdirbimo gamykla yra viena seniausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių, priklauso naftos bendrovei „Rosneft“.
