Lenkijos naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros

DORSZ socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Lenkijos MiG-29 naikintuvai perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą Il-20. Vadovybė pridūrė, kad tokių incidentų dažnumas „patvirtina augantį Rusijos aviacijos aktyvumą Baltijos jūros regione“.
„Lenkijos pilotai sulaikė ir identifikavo užsienio orlaivį, kuris buvo palydėtas pagal NATO procedūras“, – sakoma DORSZ išplatintame pranešime.
Šis incidentas įvyko po to, kai antradienį ir ketvirtadienį Lenkijos oro pajėgos buvo paskelbusios aukšto lygio parengtį ir dislokavo naikintuvus Rusijos kariniams lėktuvams virš Baltijos jūros perimti.
Skelbiama, kad visais trimis atvejais Rusijos lėktuvai vykdė žvalgybinius skrydžius virš tarptautinių vandenų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!