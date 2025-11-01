 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros

2025-11-01 10:04 / šaltinis: BNS
2025-11-01 10:04

Lenkų naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, penktadienį pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė (DORSZ). 

Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

Lenkų naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, penktadienį pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė (DORSZ). 

0

DORSZ socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Lenkijos MiG-29 naikintuvai perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą Il-20. Vadovybė pridūrė, kad tokių incidentų dažnumas „patvirtina augantį Rusijos aviacijos aktyvumą Baltijos jūros regione“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lenkijos pilotai sulaikė ir identifikavo užsienio orlaivį, kuris buvo palydėtas pagal NATO procedūras“, – sakoma DORSZ išplatintame pranešime. 

Šis incidentas įvyko po to, kai antradienį ir ketvirtadienį Lenkijos oro pajėgos buvo paskelbusios aukšto lygio parengtį ir dislokavo naikintuvus Rusijos kariniams lėktuvams virš Baltijos jūros perimti.

Skelbiama, kad visais trimis atvejais Rusijos lėktuvai vykdė žvalgybinius skrydžius virš tarptautinių vandenų. 

