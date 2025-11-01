 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lukašenka: Pratasevičius yra Baltarusijos „žvalgybos darbuotojas“

2025-11-01 09:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 09:04

Baltarusijos autoritarinis vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad tinklaraštininkas Romanas Pratasevičius, kurį Baltarusijos opozicija ilgai laikė esant politinio persekiojimo auka, daug metų šnipinėjo savo šalies labui.

Ramanas Pratasevičius (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos autoritarinis vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad tinklaraštininkas Romanas Pratasevičius, kurį Baltarusijos opozicija ilgai laikė esant politinio persekiojimo auka, daug metų šnipinėjo savo šalies labui.

2

„Daug nepasakysiu – R. Pratasevičius yra mūsų užsienio žvalgybos darbuotojas“, – penktadienį valstybinei žiniasklaidai sakė A. Lukašenka.

Anot jo, R. Pratasevičius nebuvo joks opozicionierius, o rinko informaciją užsienyje, dar visai neseniai – Graikijoje.

R. Pratasevičius, tinklaraštininkas ir vienas iš opozicijos kanalo „Nexta“ įkūrėjų socialinėje platformoje „Telegram“, buvo ilgai laikomas pasipriešinimo A. Lukašenkai simboliu.

Jis buvo suimtas 2021 m., kai į Vilnių skridęs „Ryanair“ lėktuvas buvo priverstas nusileisti Minske. Apie tai rašė viso pasaulio žiniasklaida, o dėl incidento Baltarusijai buvo pritaikytos sankcijos.

Neaišku, ar R. Pratasevičius, tariamas Baltarusijos KGB agentas, iš tikrųjų rinko informaciją apie Baltarusijos opoziciją užsienyje.

„Nexta“ pareiškė, kad A. Lukašenkos teiginiai yra nesąmonė.

Tačiau pats R. Pratasevičius patvirtino tokią informaciją opozicijos naujienų kanalui „Zerkalo“, kuris veikia už šalies ribų, ir Rusijos valstybinei naujienų agentūrai TASS.

„Taip, galiu tai patvirtinti, bet tuo pačiu metu negaliu pasakyti daugiau“, – sakė jis.

2023 m. gegužę R. Pratasevičius buvo nuteistas kalėti 8 metus, bet vėliau tą patį mėnesį A. Lukašenka suteikė jam malonę ir jis buvo paleistas.

Opozicijos atstovai po R. Pratasevičiaus suėmimo manė, kad jis galėjo palūžti dėl kankinimų nelaisvėje. Valstybinė televizija kartą jį rodė verkiantį.

R. Pratasevičių gynė Lenkijoje gyvenantys jo tėvai ir žinomi Baltarusijos valdžios kritikai.

Neatmetama, kad netikėtas A. Lukašenkos pareiškimas gali būti susijęs su Baltarusijos siekiu derėtis su JAV, kad šaliai būtų atšauktos sankcijos.

Be to, neseniai Baltarusija paleido dešimtis politinių kalinių.

2021 m. Baltarusijos tarnybos privertė keleivinį „Ryanair“ avialinijų lėktuvą, skridusį iš Atėnų į Vilnių, nusileisti Minske dėl neva gauto pranešimo apie bombą. Lėktuvą lydėjo Baltarusijos naikintuvas.

Lenkijos prokuratūra tada pradėjo tyrimą, nes lėktuvas registruotas šioje šalyje.

Įtariamaisiais tapo buvęs Baltarusijos oro navigacijos tarnybos direktorius, skrydžių valdymo centro Minske vadovas ir Baltarusijos KGB vadovas.

Manoma, kad jie melagingai paskelbė apie lėktuve neva buvusius sprogmenis tam, jog priverstų lėktuvo pilotus leistis Minske. Laineriu skrido 132 keleiviai.

