Lukašenka skelbia: Pratasevičius yra Baltarusijos žvalgybos darbuotojas

2021-ųjų gegužės 23-ąją, skrydžio iš Atėnų į Vilnių metu, Baltarusijos režimas priverstinai nutupdė „Ryanair“ lėktuvą Minske ir sulaikė du jo keleivius – R. Pratasevičių bei rusę Sofiją Sapegą, tuo metu gyvenusią ir studijavusią Vilniuje.
Apie tai jis prakalbo komentuodamas Lietuvos kaltinimus Baltarusijai dėl kontrabandinių balionų atakų.
„Ilgai nepasakosiu. Pratasevičius yra mūsų žvalgybos darbuotojas. Ar mes turėjome jį sulaikyti? O štai klausimas, kodėl jie skrido į Vilnių, ten nesileido, o apsisuko ir atskrido į Minską, nusileido po skambučio, kad jie turi kokių nors sprogmenų... Na, nusileiskite, jūs skridote į Vilnių, buvote virš Vilniaus – nusileiskite. Apgręžė, atskrido į Minską. Nusileido Minske. Aš sakau: „Na, vykdykite operaciją, juk jis dirbo šių bėglių priedangoje. Vykdykite operaciją kaip reikia“, – aiškinti bando A. Lukašenka.
„Turėjome atlikti operaciją jo sulaikymui. Nors mums jo sulaikyti nereikėjo. Jis atvyko į Graikiją, jį ten iškvietė, jis pranešė žvalgybai viską, kas mums buvo įdomu, gavo užduotį ir skrido atgal. Ten, kur dirbo, per Vilnių. Mums buvo pareikšti kaltinimai, kad sulaikėme opozicijos atstovą. Bet jis nėra mūsų opozicijos atstovas. Mes nesulaikėme opozicijos atstovo. Todėl buvo įvestos sankcijos“, – cituojamas jis.
2024-aisiais pasirodė informacija, kad R. Pratasevičius įsidarbino suvirintoju.
„Minsko elektrotechnikos gamykloje ramiai dirbu suvirintoju elektra. Darbas sunkus, bet reikalingas, vyriškas. Atlyginimas geras, apie jį IT naujokai net nesvajoja: nuo nulio, po 3 mėnesių mokymų, jis siekia iki 2 500 rublių. Galima gerai gyventi“, – pokalbyje su propagandininku Grigorijumi Azarenka pasakojo R. Pratasevičius.
„Mūsų ceche vyrai suvirintojai uždirba po 9–10 tūkst. Jiems visai nereikia šios politikos (ir frazių – red. past.) „režimas tuoj žlugs“. Jie gauna gerus pinigus, maitina šeimas, galvoja apie ateitį. Visas kolektyvas suinteresuotas sąžiningai užsidirbti“, – aiškino jis.
Pratasevičius dingo iš viešumos
R. Pratasevičius pastaruoju metu buvo dingęs iš viešumos. 2021 m. vasarą aktyviai rodytas žiniasklaidoje Baltarusijoje sulaikytas buvęs „Nexta“ žurnalistas staiga nutilo.
Kuomet 2021 m. gegužės mėnesį R. Pratasevičius ir jo draugė Sofija Sapega buvo sulaikyti Minske, priverstinai nutupdžius „Ryanair“ lėktuvą, jam dar buvo leista bendrauti su žiniasklaida, netgi leista rašyti žinutes socialiniuose tinkluose.
Tuomet jis pasižymėjo savo atsargiomis kalbomis apie A. Lukašenką bei kritika buvusiems bendražygiams.
Tačiau, suvokiant, kad R. Pratasevičius tapo režimo įkaitu vos lėktuvus neplanuotai nusileidus Minsko oro uoste, sunku vertinti, ar šiuose buvusio opozicininko žodžiuose buvo nors kruopelė teisybės.
