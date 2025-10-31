Lukašenka: „Dvokianti Europa netrukus mokės Baltarusijai už švarų orą“

Netrukus Europa mokės Baltarusijai už švarų, gryną orą, susidarantį iš šalies miškų ir pelkių – tokią mintį A. Lukašenka išsakė spalio 31 d., lankydamasis Berezinos biosferos draustinyje.
Jis mano, kad Baltarusijos gamta yra „ateitis“, kurią „turime išsaugoti“.
„Ir ateis laikas, kai ši dvokianti Europa mums mokės už tai, kad mes saugome tai, ką mums davė Dievas“, – pareiškė A. Lukašenka.
„Vietoj to, kad mokėtų, jie pradeda mus smaugti sankcijomis. Tai praeis, jau praeina. Manau, netrukus ateis laikas, kai jie už tai [orą] mums mokės“, – sakė Baltarusijos vadovas.
Baltarusija nesikiš į karą, jei nepatirs išorinės agresijos
Jis taip pat pareiškė, kad Baltarusija nesikiš į karą, jei nebus agresijos iš išorės.
„Mums yra paklausa tam, ką Baltarusija sugeba pagaminti. Bet dabar laikas toks neaiškus, nežinomas, kad reikia išsilaikyti. Turime ištverti šį laikotarpį. Pasaulyje yra daugiau nei penkiasdešimt konfliktų ir karų. Nenorėčiau, kad mes dalyvautume 51-ajame. Tačiau aš jums pažadu: mes nenorime kariauti ir nesikišime į šį karą, jei mūsų nelies. Tai yra pagrindinė prezidento ir valdžios užduotis“, – pabrėžė jis.
Baltarusijos vadovas pridūrė, kad dabar „kai kurios kaimyninės šalys kariniams poreikiams skiria iki 5 proc. BVP“, o tai yra labai aukštas lygis, tačiau „atimti vakarinės Baltarusijos dalies nepavyks“.
