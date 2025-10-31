Šoigu pažėrė kaltinimus Vakarams ir pareiškė, kad Rusijos įveikti neįmanoma

„Rusijos istorija rodo, kad mūsų priešai atkakliai ir nuolat bandė mus suskaldyti, kad galėtų išnaudoti ir manipuliuoti mūsų tauta savo savanaudiškais tikslais“, – pareiškė S. Šoigu.
Ir pridūrė: „Tačiau šie bandymai visada žlugdavo ir žlugs toliau, nes mūsų tautų brolybė išlieka nesulaužoma ir tvirtai remia šalies gynybą.“
„Rusų visuomenės stuburas įsišaknijęs moralės principuose“
Jis taip pat kalbėjo, kad „šiandien globalistinės jėgos agresyviai skatina vartotojiškumo, kraštutinio individualizmo, cinizmo ir žiaurumo kultą“.
Pasak jo, užuot siekę harmonijos ir moralinio tobulėjimo, šių destruktyvių idėjų paveikti žmonės „virsta besieliais vartotojais, kuriais lengva manipuliuoti ir pavergti, taip griaunant visuomenės pamatus bei paverčiant ištisas valstybes suskaidytomis teritorijomis ar kolonijomis“.
Atsigręždamas į naujausią istoriją, S. Šoigu pažymėjo: „Po Sovietų Sąjungos žlugimo susidūrėme su tikslingais ideologiniais išpuoliais, kuriais buvo siekiama pakenkti mūsų civilizacijos pagrindinėms vertybėms. Šių išpuolių pasekmės matomos iki šiol.“
Jis pabrėžė, kad „[rusų] visuomenės dvasinis stuburas įsišaknijęs moralės principuose, kuriuos per šimtmečius perdavė mūsų protėviai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!