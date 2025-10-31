Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Šoigu pažėrė kaltinimus Vakarams ir pareiškė, kad Rusijos įveikti neįmanoma

2025-10-31 12:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 12:38

Rusijos saugumo tarybos sekretorius Sergejus Šoigu pareiškė, kad bet kokie mėginimai nugalėti Rusiją karine jėga yra pasmerkti nesėkmei. Kalbėdamas pirmojo Tarptautinio Rusijos ir NVS tautų festivalio atidaryme, jis teigė, jog Vakarai siekia suskaldyti šalį ir pakirsti jos vertybinius pagrindus, tačiau esą „tautų brolybė išlieka nesulaužoma“, skelbia Rusijos naujienų agentūra TASS.

Šoigu pažėrė kaltinimus Vakarams ir pareiškė, kad Rusijos įveikti neįmanoma (nuotr. SCANPIX)

Rusijos saugumo tarybos sekretorius Sergejus Šoigu pareiškė, kad bet kokie mėginimai nugalėti Rusiją karine jėga yra pasmerkti nesėkmei. Kalbėdamas pirmojo Tarptautinio Rusijos ir NVS tautų festivalio atidaryme, jis teigė, jog Vakarai siekia suskaldyti šalį ir pakirsti jos vertybinius pagrindus, tačiau esą „tautų brolybė išlieka nesulaužoma", skelbia Rusijos naujienų agentūra TASS.

„Rusijos istorija rodo, kad mūsų priešai atkakliai ir nuolat bandė mus suskaldyti, kad galėtų išnaudoti ir manipuliuoti mūsų tauta savo savanaudiškais tikslais“, – pareiškė S. Šoigu.

Ir pridūrė: „Tačiau šie bandymai visada žlugdavo ir žlugs toliau, nes mūsų tautų brolybė išlieka nesulaužoma ir tvirtai remia šalies gynybą.“

„Rusų visuomenės stuburas įsišaknijęs moralės principuose“

Jis taip pat kalbėjo, kad „šiandien globalistinės jėgos agresyviai skatina vartotojiškumo, kraštutinio individualizmo, cinizmo ir žiaurumo kultą“.

Pasak jo, užuot siekę harmonijos ir moralinio tobulėjimo, šių destruktyvių idėjų paveikti žmonės „virsta besieliais vartotojais, kuriais lengva manipuliuoti ir pavergti, taip griaunant visuomenės pamatus bei paverčiant ištisas valstybes suskaidytomis teritorijomis ar kolonijomis“.

Atsigręždamas į naujausią istoriją, S. Šoigu pažymėjo: „Po Sovietų Sąjungos žlugimo susidūrėme su tikslingais ideologiniais išpuoliais, kuriais buvo siekiama pakenkti mūsų civilizacijos pagrindinėms vertybėms. Šių išpuolių pasekmės matomos iki šiol.“

Jis pabrėžė, kad „[rusų] visuomenės dvasinis stuburas įsišaknijęs moralės principuose, kuriuos per šimtmečius perdavė mūsų protėviai“.

